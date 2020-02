Ministrul cipriot al transporturilor despre pachetul de mobilitate: Nu putem accepta condiția întoarcerii camioanelor la bază la fiecare opt săptămâni

Ministrul cipriot al transporturilor a declarat că „împreună cu alţi opt miniştri am avut astăzi o întâlnire împreună cu comisarul pentru transporturi al UE şi vicepreşedintele Timmermans cu privire la problema pachetului de mobilitate şi la condiţia care prevede întoarcerea la fiecare opt săptămâni a vehiculului la bază, lucru care nu este acceptat de către noi din două motive”.În primul rând pentru că Ciprul este o insulă şi, prin urmare, ar fi astfel exclusă de la piaţa unică, piaţă care este unul din principiile fundamentale ale Uniunii Europene.„Ne-am prezentat argumentele şi le-am explicat, dând drept exemplu că un camion care este astăzi autorizat în Cipru şi efectuează transporturi la Bruxelles, ar trebui să călătorească 3000 de kilometri pentru a ajunge la Atena, în Portul Pireu şi apoi încă trei zile cu vaporul, dacă există legătură de transport naval, pentru a mai face încă 625 de mile marine pentru a ajunge în Cipru şi apoi să se facă iar acelaşi drum, şoferul şi vehiculul, la întoarcerea în UE pentru a continua să-şi desfăşoare activitatea”.„Acest lucru ne-ar exclude în esenţă de la piaţa unică şi ne-am exprimat că acest lucru ar putea funcţiona şi ca un cal troian cu privire la alte chestiuni, precum serviciile”, a mai spus Karousos.Ministrul cipriot a mai precizat că a doua problemă ridicată împreună cu omologii săi este că practica aceasta vine în contradicţie cu obiectivele de mediu stabilite de UE şi Pactul Verde, întrucât în loc să se reducă impactul asupra mediului, dimpotrivă consecinţele vor fi multiple.„Atât comisarul, cât şi vicepreşedintele ne-au anunţat că vor realiza un studiu de impact şi în funcţie de rezultat, dacă vor fi confirmate punctul nostru de vedere şi îngrijorările noastre, vor întreprinde acţiunile corespunzătoare”.„Dacă nu reuşim modificarea acestei condiţii, adică cea referitoare la întoarcerea la bază la fiecare 8 săptămâni, atunci am discutat şi cu ceilalţi miniştri ai transporturilor despre măsuri juridice pe care trebuie să le depunem la CJUE”, a mai spus ministrul cipriot al transporturilor.