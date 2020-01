„Astăzi punem în șfârșit capăt coșmarului NAFTA”, a afirmat Donald Trump în cursul ceremoniei de semnare a documentului, făcând referire la precedentul acord comercial care lega cele trei țări din 1994 încoace, dar pe care președintele american l-a criticat vehement.



USMCA a fost deja ratificat de Mexic la 10 decembrie şi urmează să fie adoptat și de Canada în săptămânile viitoare.



USMCA is a cutting edge state of the art agreement that protects, defends and serves the great people of our Country. Promises Made, Promises Kept! pic.twitter.com/PuiG1JPTTI