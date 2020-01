FOTO Fotografii proaspăt descoperite cu lagărul de exterminare Sobibor îl înfățișează cel mai probabil pe gardianul nazist John Demjanjuk

Istoricii din Germania au publicat poze nevăzute până acum cu lagărul de exterminare Sobibor, inclusiv imagini cu cel despre care se crede că este John Demjanjuk, care a fost condamnat în 2011 pentru rolul său în uciderea a aproximativ 28.000 de oameni în lagăr, relatează Reuters.

John Demjanjuk, născut în Ucraina și care a fost numărul unu pe lista Centrului Simon Wiesenthal cu ”Cei mai căutați criminali naziști”, a fost deportat în Germania din Statele Unite în 2009, unde și-a petrecut aproape toată viața ca muncitor, pentru a fi judecat.

This may be the first time that John Demjanjuk has been identified in photos of #Sobibor , as the #HolocaustMuseum wrote it is "possibly" him among the guards and officials. https://t.co/2bztbfjWRF

Fotografiile, descrise de către istoricul Martin Cueppers ca reprezentând un ”salt cuantic în dovezile vizuale cu privire la Holocaustul din Polonia ocupată”, au aparținut lui Johann Niemann, cândva comandant adjunct la Sobibor.

Între martie 1942 și noiembrie 1943, aproximativ 1,8 milioane de evrei au fost omorâți ca parte a programului nazist numit Operațiunea ”Aktion Reinhard”, cei mai mulți în lagărele Belzec, Sobibor și Treblinka.

Există puține fotografii cu Sobibor, care a fost distrus la sfârșitul celui De-al Doilea Război Mondial, astfel că pozele oferă o perspectivă nouă asupra modului în care funcționa lagărul și asupra indivizilor implicați.

One of the things that made #Sobibor so terrifying was the memory-hole mystery of it - almost no pictures survived. Well, now we see it. Pretty banal to look at. Although those pine boughs stuffed in the fences to hide what was going on inside tell a tale https://t.co/HeR5qS8AtU