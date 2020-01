Fostul vicecancelar și președinte al SPD german Sigmar Gabriel trece pe un post de conducere la Deutsche Bank. Cât de imoral este un asemenea pas?

Corespondență din Germania

Trecerile foștilor politicieni de vârf în economia privată provoacă în mod regulat critici. În cazul de față, este greu de anticipat cum va servi social-democrația un fost lider SPD, angajat în mediul privat. Potrivit informațiilor Bloomberg din octombrie anul trecut, 18.000 de locuri de muncă urmează să fie reduse la Deutsche Bank, până în 2022, dintre care 9.000 în Germania. Potrivit aceleiași agenții de știri, „banca nu a confirmat aceasta cifră”.





Esta un lucru care stârnește iritare, inclusiv în rândul colegilor săi din partid. Se mai pune problema și cât de imorale, daca nu ilegale, sunt aceste rapide reorientări ale ex-politicienilor de vârf înspre mediul privat, pe care îl îmbrățișează cu know-how și cu relații anterior dobândite, cu tot.Sigmar Gabriel vrea să candideze la alegerile Consiliului de Supraveghere, care vor avea loc în 20 mai, la Adunarea generală anuală a Deutsche Bank. Acest lucru este însoțit nu numai de speculații referitoare la avantajele financiare pentru fostul politician, ci și de un val de critici referitoare la consecvența opiniilor sale. Este de notorietate că politicianul social-democrat a criticat în repetate rânduri, în ultimii ani, sectorul bancar și chiar Deutsche Bank.Iată câteva dintre afirmațiile sale din trecut, consemnate în presa germană, când Sigmar Gabriel cerea public ca sectorul bancar și financiar să fie „îmblânzit”: „Băncile șantajează statele”, „Băncile dictează politica”, „Unele bănci înlesnesc criminalitatea fiscală”, „Băncile plătesc salarii necorespunzătoare”, „Băncile speculează riscant cu economiile clienților lor”, „Băncile își înșală clienții”, „Băncile nu își respectă angajamentele”, „Băncile manipulează”.Declarațiile sale publice nu sunt doar cu aspect general, privind instituțiile financiare, ci uneori se refera țintit la Deutsche Bank. „Nu știam dacă să râd sau să fiu supărat că banca aceea, care și-a făcut un model de afaceri din speculații, să pretindă acum că este victima speculanților”, declara Gabriel pentru waz.de, în octombrie 2016. De asemenea, el ajunge la o concluzie tranșantă referitor la problemele cu care se confrunta banca germană la acea vreme. Ele sunt „rezultatul unor manageri iresponsabili”, care „au produs nebunia”.Iată însă că, patru ani mai tărziu, la vârful Deutsche Bank nu sunt decât vorbe de laudă despre fostul vicecancelar (2013-2018) și parlamentar SPD-ist până la finele anului 2019. Paul Achleitner, președintele Consiliului de Supraveghere al Deutsche Bank, declara zilele trecute: „Suntem foarte încântați să câștigăm, prin Sigmar Gabriel, un european și un transatlantic convins, în Consiliul de Supraveghere al Deutsche Bank”.Se spune că Gabriel a intrat în discuții pentru acest post atunci când numirea fostului membru al consiliului de administrație al UBS, Jürg Zeltner, nu a reușit. Zeltner fusese deja numit de Consiliul Deutsche Bank, dar trebuia eliberat din funcție, din cauza obiecțiilor venite din partea Autorității Federale de Supraveghere Financiară (Bafin) și a Băncii Centrale Europene (BCE).Remunerația de bază pentru membrii Consiliului de supraveghere este de 100.000 EUR pe an. În plus, există indemnizații pentru membrii comisiilor, în valoare de 50.000 până la 100.000 de euro (pentru un simplu membru). Potrivit ziarului Bild, Gabriel ar urma chiar să prezideze o comisie. În consecință, el poate conta anual pe indemnizații de 100.000 până la 200.000 de euro.Opoziția din Bundestag este indignată de numirea fostului președinte SPD și fost vice-cancelar, Sigmar Gabriel, pentru Consiliul de Supraveghere al Deutsche Bank. Președintele Partidului Stângii, Bernd Riexinger, consideră că declinul SPD se datorează și trădării intereselor de partid ale foștilor săi lideri, Gerhard Schröder și Sigmar Gabriel: „Schröder este amicul lui Putin la Gazprom, iar Gabriel face acum un pas mai departe și va deveni membru al Consiliului de supraveghere al Deutsche Bank”.Deutsche Bank a depus o cerere de numire a lui Gabriel, la instanța locală din Frankfurt am Main. Conducerea SPD nu a comentat până acum gestul fostului său lider de partid.