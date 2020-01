VIDEO Spania: Explozie la o uzină chimică din provincia Tarragona / Cel puțin patru persoane rănite - UPDATE

Agenția de apărare civilă din Catalonia a spus marți că o explozie la o fabrică din provincia Tarragona a provocat un incendiu, adăugând că probabil a fost rezultatul unui accident chimic, relatează Reuters.

Cel puțin patru persoane au fost rănite, dintre care una grav, relatează El Mundo și La Vanguardia.

Aproximativ 20 de vehicule de urgență se află la fața locului.

Agenția a sfătuit populația din apropierea zonei afectate să se adăpostească în case și să închidă geamurile și ușile până se află amploarea accidentului.

#Breaking: Just in - Major explosion being reported at a facility in #Tarragona in #Catalonia in #Spain. pic.twitter.com/o7uJsyyxrE