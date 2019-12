FOTO Australia: Condiţii meteo ''catastrofice'' favorizează propagarea incendiilor

"Ne aşteptăm la condiţii foarte dificile pe frontul incendiilor", a avertizat premierul statului New South Wales, Gladys Berejiklian.

The fact that these pictures aren't from a catastrophe film is frightening. #AustraliaFires pic.twitter.com/Ibp0ebUmzt

"După cum ştiţi, condiţiile sunt catastrofice, ceea ce înseamnă că orice focar activ poate deveni cu repeziciune foarte periculos", a continuat aceasta.

Sydney, cel mai mare oraş din acest stat şi din ţară, cu o populaţie de 5,2 milioane de locuitori, este acoperit de fumul provenit de la incendiile care ard la nord, la sud şi la vest de metropolă. Unele dintre aceste focare se situează la doar circa 130 de kilometri de oraş.

Temperaturile ar putea urca până la 47 de grade Celsius în anumite regiuni din statul New South Wales. Sydney, situat în regiunea de coastă, ar trebui să beneficieze de temperaturi puţin mai blânde, de circa 37 de grade Celsius, care ar urma să mai scadă în cursul serii.

Locuitorii din Bargo, o localitate de mici dimensiuni situată la circa 100 de kilometri sud-est, au fost evacuaţi joi din cauza unui incendiu care a pârjolit deja 185.000 de hectare de teren.

Lithgow, Friday night. Pic by Kaylene Glendinning who says “We are safe and thanks to the firefighters and family and friends that protected our home love you all” #nswfires #AustraliaHeatwave #AustraliaFires pic.twitter.com/tzE1FPwc5s