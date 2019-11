Mumia unui animal înghețat de 18.000 de ani îi împarte în două tabere pe oamenii de știință: Este câine sau lup?

Animalul - care avea două luni când a murit - s-a conservat incredibil de bine, blana, nasul și dinții fiind într-o stare remarcabilă. Acesta a fost descoperit în estul Siberiei, lângă Yakutsk.

Testele ADN nu au fost concludente şi rămâne neclar dacă este vorba despre un lup sau despre un câine.

Cercetătorii spun că acest lucru ar putea însemna că specimenul reprezintă o legătură în lanțul evoluționist dintre lupi și câinii moderni.

”Avem foarte multe date deja și cu cantitatea de informații pe care o avem te-ai aștepta să putem spune dacă este una sau alta”, a spus cercetătorul Dave Stanton de la Centrul de Paleogenetică din Suedia.

We now have some news on the 18,000 year old #wolf or #dog puppy.



Genome analyses shows it's a male. So we asked our Russian colleagues to name it...



Thus, the name of the puppy is Dogor!



Dogor is a Yakutian word for "friend", which seems very suitable. pic.twitter.com/epIz8mEpVW