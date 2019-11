Jean-Claude Juncker face o retrospectivă mandatului său, dar și aprecieri legate de viitorul UE

Președintele în exercițiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a vorbit despre regretele pe care le are în legătură cu mandatul său, dar și propria perspectivă față de evoluțiile Blocului comunitar și de viitorul președinte Ursula von der Leyen, într-un interviu acordat revistei germane Der Spiegel, citează Mediafax.





Întrebat în legătură cu tendința de euroscepticism prezentă la nivelul statelor membre, în speță în Marea Britanie, Juncker a dat asigurări în ceea ce privește adeziunea populației europene față de valorile și scopul Uniunii Europene, conștientizând că un demers similar celui Brexit ar fi dăunător pentru toată lumea.În ceea ce privește identificarea britanicilor cu principiile Blocului comunitar, președintele în exercițiu a afirmat că liderii de la Londra au rămas fideli, de-a lungul timpului, cauzei europene doar din rațiuni economice, afirmând că din punct de vedere politic aceștia nu au împărtășit interesele Bruxellesului.În contextul lipsei unor eforturi active de a menține Marea Britanie în cadrul Blocului comunitar, Juncker a afirmat că s-a confrutat cu distorisionări ale adevărurilor și cu o lipsă a popularității instituționale în interiorul statului britanic. Cu toate acestea, consideră neintervenția sa ca fiind „o mare greșeală”.Președintele în exercițiu al Comisiei Europene și-a exprimat, totodată, îngrijorarea față de fenomenul naționalist, recurent la nivelul statelor membre. „Observ cu îngrijorare cum partidele politice clasice urmează pașii populiștilor”, a declarat acesta.Întrebat dacă viitoarea conducere a Comisiei Europene, reprezentată de Ursula von der Leyen, și cea a Băncii Centrale Europene, reprezentată de Christine Lagarde, va schimba felul în care deciziile politice se vor lua la nivel european, Juncker a declarat că pe parcursul mandatului său a făcut întotdeauna demersuri pentru a investi femei în funcții politice, crescând proporția din cadrul Comisiei de la 30 de locuri destinate femeilor, la 41. „Sunt încântat că vom avea mai multe femei care acced în politică”, a apreciat acesta.În ceea ce privește dificultățile cu care viitorul președinte al Comisiei, Ursula von der Leyen, se confruntă în realizarea echipei sale de comisari europeni, Juncker a afirmat că aceasta „deține tot ce are nevoie pentru a o realiza”, recunoscând că el s-a bucurat de un început mai ușor, datorită relațiilor prietenești pe care acesta le avea cu social-democrații. Jean-Claude Jucker a mărturisit, totodată, că s-a confruntat cu opoziția unor colegi din Partidul Popular European. „Naționaliștii de dreapta mi-au spus: Nu vom vota niciodată pentru tine. Iar eu le-am răspus: Nici eu nu aș vrea să fiu persoana pentru care voi ați vota”.Răspunzând întrebărilor legate de ipostazele de apropiere fizică în care a fost surprins de-a lungul mandatului său, Jean-Claude Juncker a afirmat că „nu îi pasă” de comentariile media pe fondul acestora. „Sunt cine sunt. Câteodată mă gândesc că cel mai rău lucru la închisoare este că nu poți experimenta apropierea fizică. Nici nu mi pot imagina să nu îi atingi pe alți oameni sau să nu fii atins de alți oameni. Echipa mea mă sfătuiește uneori să nu îmbrățișez o anumită persoană. Dar am fost pupat și de Erdogan, așa că l-am pupat înapoi. L-am pupat și pe Putin și am fost pupat înapoi de către Putin. În ambele cazuri, cu siguranță Europa nu a fost afectată”, a declarat oficialul european.În ceea ce privește viitoarea activitate a oficialului european, acesta a afimat că i-ar plăcea în mod real să scrie despre cariera sa politică de peste 40 de ani. Memoriile și le va scrie în limba germană, anunță acesta. Vorbind despre cancelarii aflați la conducerea Germaniei în istoria recentă, Juncker îl apreciază pe Kohl ca fiind cel mai pro-european. „Kohl a avut Europa în inima sa. Când venea vorba de interesele Germaniei, el avea brusc Germania în mintea sa”.