Preşedintele bulgar insistă pentru un plan al UE în cazul unei presiuni din partea refugiaţilor

Bulgaria va pune în faţa Consiliului UE problema adoptării unui plan european comun de acțiune în cazul creșterii bruște a presiunii migrației la frontierele europene, a declarat președintele Rumen Radev. El a formulat această cerere la o întâlnire cu premierul Boiko Borisov, cu reprezentanți ai guvernului și serviciilor speciale, după ședința Consiliului de Securitate de la Consiliul de Miniștri, potrivit Duma și Rador.







Borisov a convocat Consiliul din cauza escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu, rezultat al ofensivei militare a Turciei împotriva kurzilor sirieni și informațiilor despre un nou val de refugiați.

După o oră de discuții, membrii guvernului au mers la preşedinte, pentru a-i prezenta măsurile luate de putere pentru paza frontierei și siguranța cetățenilor. Serviciile l-au asigurat pe Radev că nu există o amenințare directă pentru securitatea țării. "Ne opunem cu fermitate operațiunii turce din Siria. Bulgaria ar pierde miliarde din cauza unor posibile sancțiuni asupra Ankarei. Operațiunea militară ar trebui să se oprească.Riscul unei crize umanitare este foarte mare, ceea ce înseamnă o creștere a valului de migranți", a spus premierul la ieşirea din sediul Administraţiei Prezidenţiale. Borisov susține că au fost luate măsuri care funcționează perfect și că „avem zero migranți din Turcia”. Am efectuat exerciţii între Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră, armata, forțele speciale. "Avem elaborate planuri", a asigurat premierul.Borisov a admis că, în calitate de membru NATO, Turcia ar putea cere activarea articolului 5 și „atunci ar putea deveni foarte interesant”. "Autoritățile turce raportează 700 de atacuri ale kurzilor și sirienilor. Aşa este, nu este așa - nu vreau să știu, nici nu mă interesează. Dacă în Bulgaria intră 50 sau 100 sau 200 de mii de migranți, nu știu ce se va întâmpla cu ţara. Atâta timp cât Turcia respectă 100% acordul cu Bulgaria și acesta funcționează perfect, am obligaţia pentru securitatea noastră să susţin această poziție.Grecia are insule, are unde să îi trimită. Dacă câteva sute de mii intră în Strandja, nu vreau să mă pronunţ asupra unui rezultat", a continuat premierul să sperie populaţia. "Nu există niciun pericol legat de valul de refugiați. Situația este complet diferită față de 2015 și 2016. Borisov ameninţă electoral cu refugiaţii. Inspiră teamă în oameni, să joace rolul de salvator. Este atât de transparent.Face asta înainte de fiecare scrutin electoral", a declarat preşedinta socialiştilor bulgari, Kornelia Ninova.(BSP)