VIDEO Germania: Cel puțin 28 de persoane au fost rănite în urma prăbușirii unui perete la un concert rap

Cel puțin 28 de persoane au fosr rănite sâmbătă seara în vestul Germaniei, după ce un perete cu ecrane LED s-a prăbușit în cadrul unui concert rap în aer liber, în timpul unei furtuni, au anunțat autoritățile locale, citate de Dpa, scrie Mediafax.

Două persoane au fost grav rănite în urma incidentului, care s-a produs în timpul unui concert susținut de rapperii Marteria și Casper, în orașul Essen.

Peste 18.000 de persoane participau la concertul în aer liber.

Serviciul de meteorologie din Germania a emis o avertizare de furtună pentru ora locală 19.30 (20.30, ora României). „A fost o furtună scurtă, dar puternică”, a declarat un purtător de cuvânt al Serviciului de Meteorologie din Germania.

Aproximativ 150 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, iar munca doctorilor a fost îngreunată de întuneric și ploaie.

În urma incidentului, concertul a continuat, dar s-a oprit ulterior din cauza ploii abundente.

Autoritățile au început o investigație pentru a afla cauza prăbușirii peretelui cu ecrane LED.

The last video I took last night ends with me screaming bc of the sudden heavy rain#casteria #casper #marteria #essen pic.twitter.com/roTAkXhIAB