VIDEO Explozie puternică la o uzină din China: Deflagrația a spart geamurile clădirilor pe o rază de 3 kilometri / Nu se știe numărul victimelor

O foarte mare mare explozie a avut loc vineri la ora 9.50 GMT într-o uzină de gaz din centrul Chinei, spărgând geamurile clădirilor pe o rază de trei kilometri, a anunțat televiziunea de stat, scrie AFP.

”Anumite uși din interior au fost puse la pământ de explozie, iar numărul victimelor este necunoscut”, a anunțat televiziunea de stat CCTV cu privire la incidentul din orașul Sanmenxia, din provincia Henan (centru).

