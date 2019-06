Pavel Filip: Nu cunosc când și cum a plecat Plahotniuc din țară. Dumnealui a făcut public tot ceea ce a vrut să facă public

Liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM), Pavel Filip, susține că nu știe când și unde a plecat Vladimir Plahotniuc și că acesta "a făcut public tot ceea ce a vrut să facă public" legat de plecarea sa. Duminică, Plahotniuc a postat pe Facebook un mesaj în care a susținut că ia o pauză, dar nu se retrage din politică, fără a menționa unde se află.

"Nu cunosc când și cum a plecat domnul Plahotniuc din țară. Nu am cunoscut-o niciodată de câte ori a făcut acest lucru. Cred că are motivele sale. A făcut o postare pe rețelele de socializare și cred că puteți găsi acolo toate răspunsurile exhaustiv. Dumnealui a făcut public tot ceea ce a vrut să facă public”, a menționat Pavel Filip, citat de Unimedia

Vlad Plahotniuc a postat luni un mesaj pe Facebook prin care a transmis că decizia de a se retrage de la guvernare a fost luată pentru a nu adânci criza politică de a Chișinău, dar ea nu înseamnă că se va retrage din politică, urmând doar să ia o pauză și să-și coordoneze echipa din afara țării. Plahotniuc mai susține că cei care au preluat guvernarea sunt niște ”marionete ale unor forțe străine” și că familia sa a fost supusă mai multor presiuni și amenințări. ”Am nevoie de timp pentru a-mi securiza familia, după ce a trecut prin momente grele, inclusiv după o tentativă de răpire eșuată a mea, care a avut loc anul trecut, când mă aflam într-o vizită peste hotare. Copiii mei sunt speriați, familia mea este speriată și nu se simte în siguranță nicăieri. Familia mea are nevoie mai mult ca oricând să fiu lângă ea și eu voi sta cât este necesar”, mai spune el.

Liderul PD a mai spus că a hotărât să rămână alături de echipa sa și să o protejeze, chiar de la distanță: ”Sunt conștient că, eu și Partidul Democrat avem mulți dușmani, am fost conștient de asta și când guvernarea noastră a cerut la ONU retragerea trupelor străine de pe teritoriul Moldovei și a obținut în premieră acea rezoluție istorică. Știu ce risc mi-am asumat când am inițiat legea împotriva propagandei, când am refuzat să semnez planul de federalizare a țării. Înțeleg că, din cauza asta, Moldova nu mai este un loc sigur pentru mine, dar nu sunt omul care să trăiască în frică, voi merge înainte”.





Duminică, vicepremierul moldovean Andrei Năstase spunea că vicepremierul rus Dmitri Kozak i-a confirmat că Vladimir Plahotniuc este dat în urmărire federală de Rusia și, în curând, va fi dat și în urmărire internațională, potrivit Unimedia.





Plahotniuc ”a plecat pentru câteva zile din ţară, la familia sa”, a transmis Partidul Democrat vineri noapte, într-un comunicat postat pe site-ul formațiunii politice. Oligarhul moldovean a plecat imediat după ce, vineri, partidul său a anunțat că renunță la putere.





Unimedia amintea că în 8 martie presa din Federația Rusă a difuzat un material amplu despre liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, și despre legăturile sale cu Veaceslav Platon și bancherul Gherman Gorbunțov. Presa din Rusia îl acuză pe Plahotniuc de spălări de bani, dar și de alte infracțiuni grave.





De asemenea, cu două zile înainatea alegerilor parlamentare, la data de 22 februarie, Ministerul rus de Interne l-a acuzat pe Plahotniuc și pe omul de afaceri Veaceslav Platon de organizarea unei grupări criminale internaționale și retragerea ilegală a banilor din Federația Rusă. Plahotniuc și Platon au organizat un grup criminal internațional care a retras ilegal mai mult de 37 de miliarde de ruble din Rusia în 2013-2014 (560 milioane dolari). Anchetatorii ruși au stabilit că cetățeni ai Rusiei și Republicii Moldova au creat un grup criminal internațional pentru a efectua tranzacții valutare ilegale la scară largă.