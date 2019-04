El Periodico: May apără prelungirea Brexitului printre cereri de demisie

După luni de sesiuni istovitoare și dezbateri, Parlamentul britanic şi-a luat vacanța de Paște până pe 23 aprilie, în așteptarea soluționării Brexitului. În fața Camerei Comunelor, premierul Theresa May, imună la ostilitatea făţişă a conservatorilor eurosceptici, şi-a apărat decizia de a accepta noua prelungire de șase luni oferită de Bruxelles, scrie El Periodico citat de Rador.





Sectoare ale conservatorilor au studiat metode de a reforma regulamentul intern al partidului pentru a putea prezenta cât mai curând cât posibil o moţiune împotriva Theresei May şi pentru a o înlătura din funcţia de lider. Cu reglementările actuale, ei nu pot face acest lucru decât în luna decembrie.





Euroscepticul Bill Cash a acuzat-o pe May că "şi-a încălcat de o sută de ori promisiunea că nu va cere o prelungire" a calendarului divorțului. "[Acordul] subminează democrația noastră, statutul constituțional al Irlandei de Nord, dreptul de a guverna pentru noi înșine, contravine legilor noastre și subminează interesul nostru național", a spus Cash. Deputatul a întrebat-o direct pe Theresa May: "Vreţi să vă daţi demisia?". Anterior, May avertizase că, în calitate de premier, ea este dispusă să caute o soluție pentru Brexit după 30 iunie. Acum, ea nu pare dispusă să-şi părăsească postul dacă nu este împinsă să o facă.





Potrivit acestui pact, Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană pe 31 octombrie, fapt care este deja cunoscut sub numele de "extensia de Halloween". Ar putea face acest lucru înainte, dacă deputații vor aproba în cele din urmă acordul semnat cu Cei 27. Extinderea implică participarea Regatului Unit la alegerile pentru Parlamentul European din 23 mai. În caz contrar, trebuie să părăsească UE pe 1 iunie, fără niciun acord. Acesta este motivul pentru care May insistă asupra posibilității de a părăsi UE luna viitoare.





"Dacă vom valida acordul până pe 22 mai, nu ar trebui să participăm la alegerile europene și, aşa cum a ratificat UE, am putea pleca la ora 23.00 pe 31 mai. Pe scurt, data plecării noastre din UE și participarea la alegerile pentru Parlamentul European continuă să fie o decizie a acestui Parlament. May le-a recomandat deputaților să profite de Săptămâna Sfântă "pentru a reflecta" asupra deciziilor care trebuie adoptate "rapid" la întoarcerea lor.





Toate speranțele de a rezolva cu acordul se axează pe conversaţiile cu liderul opoziției, Jeremy Corbyn. "Cred că britanicii se așteaptă ca politicienii lor să facă exact ceea ce trebuie pentru interesul național", a spus May. Corbyn a criticat premierul pentru modul în care a negociat cu Bruxelles-ul: "O a doua prelungire în termen de 14 zile reprezintă nu numai un eșec diplomatic, ci arată şi modul greșit în care a acţionat guvernul pe parcursul întregului proces Brexit".





Dar liderul laburist s-a arătat dispus să colaboreze cu Executivul de la Londra în discuțiile actuale, într-o manieră "constructivă". "Respectăm rezultatul referendumului și ne angajăm să apăram locuri de muncă, industrii și standarde de viață, datorită unei relații strânse cu UE", a declarat Jeremy Corbyn.