SUA şi Coreea de Sud au ajuns la un acord privind împărțirea costurilor cu trupele americane

"Statele Unite și Republica Coreea au ajuns, în principiu, la un acord privind un nou Acord de măsuri speciale", a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat. "Ambele părți se angajează să elaboreze problemele tehnice rămase cât mai repede posibil", adaugă acesta.CNN a citat un oficial al Departamentului de Stat spunând că, în baza acordului revizuit, Coreea de Sud îşi va crește contribuția financiară la aproape un miliard de dolari. Acordul din 2014 care a expirat anul trecut obliga Seulul să plătească aproximativ 960 de miliarde de woni (848 milioane dolari) pe an pentru păstrarea a aproximativ 28.500 de soldați americani în Coreea de Sud.Aliații au apărut în imposibilitatea de a ajunge la un consens privind reînnoirea acordului, în ciuda a 10 runde de discuții din martie.Agenția de știri sud-coreeană, Yonhap, a citat anterior o sursă diplomatică de la Seul, spunând că Washingtonul a părut să accepte cererea Coreei de Sud de a contribui sub un miliard de dolari în 2019 și că acordul va dura un an, spre deosebire de acordul anterior care a durat cinci ani.Yonhap a anunţat că cele două părți ar trebui să încheie tranzacția până la sfârşitul acestei săptămâni.