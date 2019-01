Marea Britanie trebuie să își reprimească refugiații în ciuda Brexitului

Curtea Eupeană de Justiție a reconfirmat că responsabilitatea Marii Britanii sub reglementările de la Dublin rămân neschimbate. Decizia ECJ înseamnă că autoritățile britanice vor fi nevoite să reprimească persoanele care au depus cereri de azil și care au intrat în Uniunea Europeană prin Marea Britanie, în ciuda intenției țării de a se retrage din uniune, informează DW .

Decizia este o reafirmare a respectării procedurilor europene cu privire la căutătorii de azil sub așa-numitele reglementări de la Dublin.

