Conflictul din Siria: Turcia anunță că va coopera militar cu Rusia şi Iranul după retragerea trupelor americane

"Ankara şi Moscova împărtăşesc opinia că este necesară distrugerea tuturor organizaţiilor teroriste din Siria. Vom continua cooperarea strânsă cu Rusia şi Iranul în problema Siriei şi în alte probleme regionale", a declarat Mevlut Cavusoglu, citat de agenţiile de presă Anadolu şi Tass, notează Mediafax.Ideea a fost confirmată de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov."Sigur că am alocat o atenţie specială circumstanţelor asociate retragerii trupelor americane. Am ajuns la o înţelegere asupra modului în care reprezentanţii militari ai Rusiei şi Turciei vor continua coordonarea măsurilor de pe teren în noile condiţii, cu scopul eliminării ameninţărilor teroriste din Siria", a afirmat Serghei Lavrov, citat de postul Al-Arabiya. Preşedintele SUA, Donald Trump, a decis recent retragerea trupelor americane din Siria şi diminuarea efectivelor militare din Afganistan. Preşedintele SUA a luat spontan decizia de retragere a militarilor americani din Siria, fără a se consulta cu principalii consilieri prezidenţiali şi cu ţările aliate, au afirmat oficiali citaţi de agenţia Associated Press. Conform surselor citate, Donald Trump a luat decizia după o conversaţie prin telefon cu preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Liderul turc i-a amintit lui Donald Trump că a spus în mod repetat că singurul motiv pentru care există o prezenţă militară americană în Siria a fost învingerea reţelei teroriste Stat Islamic.Decizia lui Donald Trump de retragere a trupelor din Siria a fost criticată de numeroşi politicieni din Statele Unite, dar şi de ţări aliate. Secretarul american al Apărării, James Mattis, şi-a prezentat demisia.