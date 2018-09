AP: Un oficial american a sugerat înregistrarea în secret a președintelui Donald Trump

Procurorul general adjunct, Rod Rosenstein, a sugerat anul trecut înregistrarea în secret a președintelui SUA, Donald Trump, potrivit unor persoane familiare cu discuția, dar potrivit unei surse, sugestia era una sarcastică, relatează The New York Times, potrivit agenției The Associated Press.

Cotidianul a mai relatat că Rosenstein a venit și cu ideea utilizării Amendamentului Nr. 25 din Constituția SUA pentru a îl înlătura pe Trump, prin declararea lui ca incapabil să îndeplinească funcția de președinte.

Rod Rosenstein a negat categoric informațiile, afirmând că articolul publicat de The New York Times este "lipsit de acuratețe și incorect din punct de vedere factual".

"Pe baza raporturilor mele persoanele cu președintele, nu există nicio bază pentru invocarea Amendamentului Nr.25", a adăugat procurorul general adjunct.

Potrivit cotidianului american, Rosenstein ar fi făcut aceste afirmații în cadrul unei întrevederii tensionate, în mai 2017, la care era prezent și Andrew McCabe, fost director interimar al FBI.

O persoană prezentă la această conversație a declarat că Rosenstein s-a arătat deranjat de faptul că fostul director FBI, James Comey, a scris rapoarte în legătură cu interacțiunile sale cu președintele.

În acest context, Rosenstein i-a spus lui McCabe: "Ce vrei, vrei să port un microfon?", potrivit persoanei, completând că Rosenstein nu intenționa ca afirmația cu înregistrarea conversațiilor să fie considerată drept serioasă.

Procurorul general adjunct, care monitorizează anchetele în cazul ingerinţelor electorale ruse și privind presupusele contacte între apropiaţi ai lui Donald Trump și oficiali ruşi, a fost în mai multe rânduri ținta criticilor președintelui. (Mediafax)