Migrație: Cum funcţionează modelul Australia propus de Salvini?

Comentând cazul navei Diciotti, ministrul de interne Matteo Salvini a propus o soluţie pentru gestionarea fluxului de refugiaţi care sosesc în Italia. "Obiectivul meu este 'No way-ul' australian. La bordul navei 'Diciotti se află numai imigranţi ilegali. Italia nu mai este tabăra de refugiaţi a Europei. Fără autorizaţia mea nu debarcă nimeni", potrivit Rador, care citează Panorama.it





Începând din anul 2013, guvernul conservatorului Tony Abbott a început operațiunea "No Way", o strategie politico-militară a cărei scop este cel de a respinge toţi migranţii care ajung ilegal pe mare în Australia. Planul a fost lansat cu sloganul "No way" şi cu ajutorul unui video în care generalul Angus Campbell explică noile reguli.







Cum funcţionează







Planul "no way," este împărţit pe priorităţi şi prevede: o desfăşurare masivă de unităţi navale pentru a supraveghea coastele. Persoanele care sosesc cu vaporul nu vor avea garantat dreptul de a se stabili legal în ţară. Ambarcaţiunile care sosesc sunt gestionate în două maniere:



a) sunt conduse spre porturile de plecare



b) Ocupanţii sunt trimişi în centrele de identificare de pe Insulele Christmas şi Horn și în orașul Darwin unde sunt evaluate cererile de azil. Cei care nu au caracteristicile cerute de lege sunt trimişi înapoi în ţara de origine, în timp ce ceilalţi obţin permise de şedere care nu se aplică însă în Australia, ci doar în Papua Noua Guinee și în insula Nauru, state apropiate de Guvernul Australian.







Rezultatele







Potrivit guvernului de la Canberra, înainte de începerea planului "No Way", în 2013 în Australia au sosit doar într-un an peste 20.000 de migranţi. 365 de zile mai târziu, numărul sosirilor a fost de 1350.







Critici







Planul Australian a ajuns în vizorul Naţiunilor Unite care acuză guvernul că nu face controale suficiente pentru a examina cererile de azil şi se limitează la nişte practici rigide care o "fac aproape imposibilă obţinerea unui permis de ședere". Planul "No way" a fost condamnat în mod repetat de Indonezia, ţara de unde provine majoritatea emigranţilor care sosesc în Australia.







Potrivit guvernului Australian de la Jakarta, unitățile militare australiene au încălcat în mod repetat apele teritoriale indoneziene abandonând ambarcaţiuni. Canberra a răspuns prin a spune că "niciun migrant şi-a pierdut viaţa în operaţiunile de respingere”.







Planul poate fi aplicat în Italia?







Prima perplexitate privind ideea de a propune modelul australian în Italia este de ordin economic. Potrivit unei comisii a parlamentului australian, cheltuielile planului "No Way" se ridică la peste 400 de milioane de euro pe an, de patru ori mai mult decât planul Mare Nostrum.







De asemenea, trebuie luat în considerare faptul că Italia are un flux de imigranţi de zece ori mai mare decât Australia. Un alt obstacol deloc indiferent constă în faptul că Italia nu are acorduri diplomatice precum cele pe care pe care Australia le-a semnat cu vecinii săi din Papua Noua Guinee şi Insula Nauru, unde se află centrele de identificare.







Pentru un model australian ar servi o ţara "prietenă" care poate să "recupereze" navele. Ar putea fi Libia? Greu, în special având în vedere marea instabilitate politică din ţara din Africa de Nord, împărţită între două guverne rivale şi aflată la mila unor grupări teroriste şi miliţii greu de gestionat.