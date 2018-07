Marea Britanie: Boris Johnson a demisionat din guvern

Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a demisionat luni din funcție, părăsind și el guvernul după fostul ministru pentru Brexit, David Davis, la doar câteva zile după ce premierul Theresa May și-a asigurat sprijinul - obținut cu greu - din partea principalilor miniștri cu privire la strategia de ieșire din UE, anunță Reuters.





„În această după-amiază, Prim-Ministrul a acceptat demisia lui Boris Johnson din funcția de Secretar de Externe. Înlocuitorul său va fi anunțat în scurt timp. Prim-Ministrul îi mulțumește lui Boris pentru munca sa”, se arată într-un comunicat transmis de biroul premierului Theresa May.









Demisia lui Boris Johnson vine după cea a ministrului britanic pentru Brexit, David Davis , pe fondul disensiunilor din cabinet cu privire la strategia de ieșire din UE.









"Propunerea noastră ar crea o zonă de liber schimb între Regatul Unit şi UE cu un set de norme comune pentru bunurile industriale şi produsele agricole", a declarat într-un comunicat prim-ministrul conservator, la finalul unei reuniuni a cabinetului său la Chequers, reşedinţa de vară a premierilor britanici situată la 70 de kilometri nord-vest de Londra.



Şeful grupului parlamentar al conservatorilor le-a spus susţinătorilor conservatori ai Brexitului că nu vor trebui să voteze niciun acord pe tema Brexitului care nu le este pe plac. Julian Smith a făcut această declaraţie la o întâlnire avută cu 40 de susţinători ai Brexitului, care l-au avertizat că partidul nu mai are niciun viitor dacă reneagă principalele angajamente legate de Brexit.

Premierul britanic Theresa May a anunţat vineri că guvernul său, divizat în privinţa ieşirii din UE, a reuşit să ajungă la o "poziţie comună" în favoarea creării unei "zone de liber schimb" între Regatul Unit şi UE pentru post-Brexit."Propunerea noastră ar crea o zonă de liber schimb între Regatul Unit şi UE cu un set de norme comune pentru bunurile industriale şi produsele agricole", a declarat într-un comunicat prim-ministrul conservator, la finalul unei reuniuni a cabinetului său la Chequers, reşedinţa de vară a premierilor britanici situată la 70 de kilometri nord-vest de Londra.Şeful grupului parlamentar al conservatorilor le-a spus susţinătorilor conservatori ai Brexitului că nu vor trebui să voteze niciun acord pe tema Brexitului care nu le este pe plac. Julian Smith a făcut această declaraţie la o întâlnire avută cu 40 de susţinători ai Brexitului, care l-au avertizat că partidul nu mai are niciun viitor dacă reneagă principalele angajamente legate de Brexit.





Pentru cele două tabere, euroscepticii intransigenți și partizanii fervenți ai UE, acordul încheiat este insuficient. În opinia lui John Longworth, președintele grupului „Leave Means Leave” („A pleca înseamnă a pleca”), Theresa May încearcă să-i înșele pe cei pro-Brexit. „Brexitul lui May înseamnă BRINO - Brexit In Name Only (un Brexit doar cu numele) - un fals Brexit”.



Deputatul laburist pro-UE Chuka Umunna a vorbit despre „o nouă păcăleală cu ușile închise care ne va pune pe toți într-o situație și mai rea”.



Potrivit "Times", Theresa May a adoptat o linie dură și a promis aliaților săi să-l demită pe ministrul afacerilor externe, Boris Johnson, care a susținut Brexit, dacă va încerca să „submineze acordul de pace”. Guvernul britanic reafirmă faptul că este în interesul celor două părți să ajungă la un acord pe Brexit, prevăzut pentru 29 martie 2019.



Potrivit documentului care prezintă poziția guvernului, miniștrii spun că s-au înțeles să negocieze o „zonă de liber schimb pentru mărfuri”, care va permite Regatului Unit să aibă un regulament comun pentru toate bunurile pe un teritoriu vamal comun. Aceasta ar permite Regatului Unit să-și fixeze propriile taxe vamale și să încheie noi acorduri de liber-schimb. Au convenit de asemenea că Parlamentul va avea puterea de a decide dacă Regatul Unit continuă sau nu să urmeze legislația UE pe viitor.