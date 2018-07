Danemarca: Copiii migranților săraci vor fi separați de familiile lor câte 25 de ore pe săptămână pentru a învăța ”valorile daneze”

Copiii migranților cu venituri mici din ghetourile din Danemarca vor fi separați de familiile lor începând de la vârsta de 1 an câte cel puțin 25 de ore pe săptămână, fără orele de somn, pentru a fi învățați ”valorile daneze”, inclusiv tradiții de Crăciun și Paște, precum și limba daneză, potrivit unei noi legi privind migranții, relatează The New York Times.

Ceilalți cetățeni danezi sunt liberi să aleagă dacă își înscriu copiii la grădiniță până la șase ani.

Guvernul Danemarcei introduce un nou set de legi pentru a reglementa viața în 25 de enclave musulmane unde veniturile sunt reduse, spunând că dacă familiile nu fac eforturi voluntare pentru a se integra în țară, ar trebui să fie obligate.

Politicienii descriu din ce în ce mai sinistru ghetourile, un exemplu în acest sens fiind premierul Lars Lokke Rasmussen, care a spus în discursul său de Anul Nou că ghetourile ”ar putea să își întindă tentaculele pe străzi” răspândind violență, pentru că deja ”au apărut fisuri pe harta Danemarcei”. Policienii care foloseau câdnca termenul ”integrare”, acum vorbesc franc despre ”asimilare”.

Pachetul de legi privind ghetourile cuprinde 22 de propuneri prezentate în martie de guvern, multe dintre ele fiind deja adoptate de majoritatea parlamentară, iar altele urmează să fie supuse la vot în toamnă.

Unele dintre ele sunt punitive: una dintre măsurile luate în considerare permite instanțelor să dubleze pedeapsa pentru anumite crime dacă sunt comise în unul din cartierele catalogate drept ghetouri, pe baza veniturilor rezidenților, statului de angajare, nivelului de educație, numprul de condamnări și backgroundul non-vestic. O alta impune pedeapsa cu patru ani de închisoare pentru părinții imigranți care își forțează copiii să efectueze călătorii extinse în țara de origine - denumite ”călătorii de reeducare” - distrugând astfel ”starea de bine, limba și școlarizarea”. O alta prevede permiterea autorităților locale de a spori monitorizarea și supravegherea familiilor din ghetouri.

Pe de altă parte, nu toate propunerile au fost adoptate, întrucât acestea erau ”prea radicale”.