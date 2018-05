Trump acuză CIA lui Obama că a vrut să comită un ”asasinat politic” infiltrându-se în echipa sa de campanie

Preşedintele american Donald Trump şi-a relansat luni atacurile contra anchetei ruse a procurorului special Robert Mueller, acuzând CIA din timpul administraţiei Obama că a vrut să comită un ”asasinat politic” infiltrându-se în echipa sa de campanie, relatează AFP.

”A fost un asasinat politic, nu o anchetă a (serviciilor americane de) informaţii”, a scris el pe Twitter, reluând acuzaţii ale unui comentator de la Fox News, Dan Bongino, potrivit news.ro.

Bongino l-a acuzat în mod direct pe John Brennan - directorul CIA în timpul administraţiei Obama şi un fervent opozant al lui Trump - că se află la originea anchetei cu privire la o eventuală complicitate între echipa candidatului republican şi Rusia menite să-l ajute să obţină o victorie în alegerile prezidenţiale din 2016.

Presa a dezvăluit săptămâna trecută că un informator CIA din Marea Britanie s-a întâlnit cu membri ai echipei candidatului Trump.

Acest informator lucra în cadrul anchetei lansate în vara lui 2016 de către FBI.

Donald Trump a cerut duminică deschiderea unei anchete de către Departamentul Justiţiei cu privire la acest caz, denunţând o supraveghere efectuată ”din motive politice”.

”Dacă cineva a infiltrat sau supravegheat participanţi la o campanie electorală din motive greşite, trebuie să aflăm şi să răspundem corect”, a declarat duminică seara, citat într-un comunicat, adjunctul secretarului Justiţiei Rod Rosenstein.

Această contra-anchetă, care va fi efectuată de către inspectorul general al departamentului, va trebui ”să stabilească dacă au existat nereguli sau o motivaţie politică în ancheta (serviciilor de informaţii) ale FBI cu privire la o persoană suspectată că s-a implicat împreună cu agenţi ruşi care s-au amestecat în alegeri”, a precizat într-un comunicat separat o purtătoare de cuvânt a departamentului, Sarah Isgur Flores.

Donald Trump, care denunţă fără încetare ancheta rusă drept o ”vânătoare de vrăjitoare”, este hotărât să dovedească faptul că elemente din cadrul puterii judiciare vor să-i submineze preşedinţia, potrivit news.ro.

