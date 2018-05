Un nou acces de violențe în estul Ucrainei, fără precedent în acest an: Trei morți și nouă răniți

Aceste noi victime ridică la nouă numărul morților din ultimele cinci zile în estul Ucrainei."Săptămâna trecută a fost, din toate privințele, cea mai rea din acest an. În total, am înregistrat 7.700 de încălcări ale acordului", a scris pe Twitter misiunea de observare a OSCE.Doi militari ucraineni au fost uciși și alți patru răniți în localitatea Pivdenne, la circa 40 km de bastionul separatist Donetsk, a precizat armata ucraineană, într-un comunicat.Aceștia au murit în urma unei confruntări cu "un grup de recunoaștere și sabotaj" separatist, descoperit luni dimineața în periferia acestui sat controlat de Kiev, potrivit sursei citate.La rândul lor, autoritățile separatiste au vorbit despre un combatant ucis și un altul rănit în confruntări "pe linia frontului" în regiunea Donetsk, fără alte precizări.Patru civili au fost răniți la Gorlivka, localitate sub control separatist la circa 30 de nord-est de Donetsk, potrivit separatiștilor.Situația din estul Ucrainei s-a degradat de joia trecută și nu pare ca situația sa se detensioneze.De la izbucnirea sa în 2014, conflictul a ucis peste 10.000 de oameni.Kievul și Occidentalii acuză Rusia că susține militar și financiar rebelii, ceea ce Moscova neagă.De la acordurile de la Minsk, semnate în februarie 2015, armistiții succesive, ultimul decretat la sfârșitul lui aprilie, au permis reducerea nivelului violențelor, fără însă a pune capăt sângerosului conflict.