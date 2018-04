Rusia: Program guvernamental pentru reîntoarcerea acasă a tinerilor ce studiază în Marea Britanie și alte ”țări neprietenoase”

Rossotrudnichestvo a anunțat luni lansarea programului the “Highly Likely Welcome Back” pentru a-i convinge pe cei circa 60.000 de ruși care - potrivit estimărilor - sunt la studii în străinătate să și le continue acasă.”Există serioase îngrijorări că tinerii ruși ar putea suferi provocări în țări care arată atitudini neprietenoase față de țara noastră”, a spus moderatorul sesiunii de lansare a programului, potrivit publicației Kommersant.Pe de altă parte, ambasada britanică de la Londra a spus, pentru Kommersant, că Marea Britanie ”este foarte bucuroasă, întotdeauna, să-i accepte pe rușii care vin în Regatul Unit pentru turism, educație și afaceri”.