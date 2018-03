Alegeri Rusia 2018 Frontul National (Franta, extrema dreapta) il felicita pe Vladimir Putin si saluta "stabilitatea si ancorarea democratica" a Rusiei

"Acest larg succes electoral confirma stabilitatea si ancorarea democratica a Rusiei, sta marturie pentru vointa poporului rus de a continua pe calea reformelor angajate de presedintele Putin, care au permis in special, de mai multi ani, revenirea acestei puteri de neocolit pe scena internationala", arata partidul de extrema dreapta, intr-un comunicat.Aceste alegeri trebuie sa determine Uniunea Europeana sa puna capat "politicii absurde si contraproductive de santaj, de amenintari si de sanctiuni", arata FN, care a obtinut in 2014 un credit de la o banca rusa si a carui sefa, Marine Le Pen, pe atunci candidata la prezidentialele din Franta, a fost primita in martie 2017 de Vladimir Putin."Trebuie sa incetam sa vedem Rusia drept un adversar si sa reluam dialogul cu un aliat indispensabil in razboiul impotriva terorismului si inamic comun al Statului Islamic", a mai spus Frontul National.