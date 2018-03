Un fost director de la Siemens a recunoscut ca a fost implicat intr-un caz de mita de 100 de milioane de dolari vizand oficiali ai guvernului argentinian

Eberhard Reichert, in varsta de 78 de ani, acuzat ca a incalcat legile anti-coruptie americane si ca a comis frauda electronica, a recunoscut joi, in fata unui tribunal federal, ca a participat intr-o schema care a implicat mituirea unor oficiali ai guvernului argentinian cu 100 de milioane de dolari pentru ca Siemens sa castige un contract privind realizarea cartilor de identitate in Argentina.O subsidiara Siemens a castigat un contract in valoare de un miliard de dolari pentru a produce cartile de identitate in 1998. Argentina a oprit programul in 2001.John Cronan, procurorul general adjunct al diviziei de infractionalitati al Departamentului pentru Justitie din SUA a afirmat intr-un comunicat: "In acest caz, una dintre cele mai mari companii din lume s-a folosit de sume exorbitante pentru a mitui oficiali de la cele mai inalte niveluri ale guvernului argentinian pentru a primi un contract in valoare de un miliard de dolari. Condamnarea lui Eberhard Reichert demonstreaza angajamentul Diviziei pentru Infractionalitate de a trage la raspundere atat companiile cat si persoanele corupte, oriunde ar locui si oricat ar incerca sa evite arestarea".In legatura cu aceleasi acuzatii, compania Seimens a pledat vinovata in 2008 si a platit o amenda penala de 800 de milioane de dolari.Reichert a lucrat la Siemens Argentina intre 1964 si 2001, conform procurorilor si incepand cu 1990 a fost managerul tehnic pentru divizia proiectelor majore a Siemens Business Services, subsidiara detinuta in totalitate de Siemens.