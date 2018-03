NASA si alte nume importante ale lumii, tribut pentru Stephen Hawking

Sir Tim Berners-Lee, fondatorul world wide web, a fost unul dintre primii care si-a exprimat regretul la aflarea mortii celebrului fizician."Am pierdut o minte colosala si un spirit minunat", a scris acesta pe Twitter.NASA este de parere ca "teoriile sale au deblocat universul posibilitatilor pe care noi si lumea le exploram"."Poti continua sa zbori ca un superman in microgravitate", a scris NASA pe Twitter.Societatea planetara si-a luat "ramas bun de la o minte frumoasa", in timp ce astrofizicianul Neil deGrasse Tyson a postat pe retelele de socializare o fotografie in care apare alaturi de Hawking, spunand ca "trecerea sa in nefiinta a lasat un vid intelectual in urma sa"."Am pierdut un mare om astazi", spune CEO-ul Microsoft, Satya Nadella."Geniile sunt atat de rare si de fine. Ramas bun, profesore Hawking. Ne-ati inspirat pe toti", scrie astronautul american Chris Hadfield.Cantareata Katy Perry a precizat ca Hawking a murit in Ziua Pi, ziua anuala in care este celebrata constanta matematica pi, scriind ca "exista o mare gaura neagra in inima mea".Pe masura ce vestea mortii cercetatorului s-a raspandit in intreaga lume, imagini in care apare un scaun cu rotile gol au inceput sa circule pe retelele de socializare.Fizicianul Stephen Hawking a decedat miercuri dimineata la locuinta sa din Cambridge, potrivit unui anunt facut de familia sa, preluat de presa straina. Unul dintre visurile sale era sa ajunga in spatiu."Suntem profund indurerati ca tatal nostru iubit a murit astazi. A fost un mare om de stiinta si un om extraordinar a carui munca si mostenire vor dainui multi ani", au declarat copiii lui Hawking, Lucy, Robert si Tim.