Parlamentul Turciei a adoptat o lege controversata privind regulile electorale. Parlamentarii s-au luat la bataie in sala

Parlamentul Turciei a adoptat marti o lege controversata care modifica regulile electorale, despre care opozitia a spus ca ar putea deschide calea catre fraudarea alegerilor din 2019, punand in pericol corectitudinea acestora, relateaza Reuters.

Dupa ce vicepresedintele Parlamentului, Aysenur Bahcekapali, a anuntat rezultatul votului, nationalistii si membrii Partidului Republican al Poporului s-au luat la bataie in sala.

Criticii guvernului au semnalat ca legea acorda Inaltei Comisii Electorale autoritatea de a fuziona districtele electorale si de a muta cutiile de vot si in alte districte. De asemenea, buletinele de vot vor fi admise fara stampila biroului electoral local.

Membrii fortelor de securitate vor putea intra in sectiie de votare atunci cand vor fi invitati de catre un votant, o masura despre care guvernul spune ca va elimina intimidarea din partea Partidului Muncitorilor din Kurdistan, aflat in afara legii. Pe de alta parte, deputatii de opozitie sustin ca prezenta fortelor de securitate in sectiile de votare ar putea fi folosita pentru ca numaratoarea voturilor sa fie mai putin transparenta.