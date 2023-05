FILM Luni, 15 Mai 2023, 17:35

Oraşul Cannes de pe Coasta de Azur a fost transformat într-un „loc de joacă” pentru industria filmului, săptămâna aceasta, la cea de-a 76-a ediţie a Festivalului de Film, care se remarcă anul acesta prin blockbustere pe gustul tuturor, nu doar pelicule apreciate de criticii de film, relatează luni Reuters.

Festivalul de Film de la Cannes Foto: Loic VENANCE / AFP / Profimedia

„Avem 'Indiana Jones', avem noul film al lui Martin Scorsese cu Leonardo DiCaprio. Avem un film de Wes Anderson plin cu toate vedetele la care te poţi gândi şi un fel de 'cine e cine' cu mari regizori de artă de autor", a declarat pentru Reuters Scott Roxborough, directorul biroului european al site-ului de specialitate The Hollywood Reporter.

„Această combinaţie este mortală, fără umpluturi”, a adăugat el.

Pedro Almodovar, Natalie Portman şi Michael Douglas se numără printre vedetele aşteptate să îşi facă apariţia pe Boulevard de la Croisette din Cannes, cu noi filme ale regizorilor Nanni Moretti, Ken Loach şi Wim Wenders printre cele care concurează pentru trofeul Palme d'Or.

În debutul festivalului va fi filmul în limba franceză „Jeanne du Barry”, în care Johnny Depp îl va întruchipa pe regele Ludovic al XV-lea, primul său rol major după un proces foarte mediatizat împotriva fostei sale soţii. Directorul festivalului Thierry Fremaux a respins criticile conform cărora Depp ar fi o alegere controversată pentru un film din deschidere, declarând pentru revista Variety că actorului nu i s-a interzis să lucreze.

În total, 21 de filme concurează pentru Palme d'Or, cu un număr record de regizoare aflate în competiţie - şapte - inclusiv „Homecoming” de Catherine Corsini, o adăugare târzie după unele controverse asupra problemelor legate de tratamentul copiilor actori pe platourile de filmare şi nedivulgarea unei scene intime care implică minori.

Singurul lungmetraj de debut aflat în competiţie în acest an este „Banel & Adama”, o dramă a cărei acţiune este plasată într-un sat din Senegal, în regia franco-senegalezului Ramata-Toulaye Sy.

Preşedintele juriului din acest an este regizorul suedez Ruben Ostlund, care a câştigat anul trecut Palme d'Or pentru cel mai bun film cu „Triangle of Sadness”, precum şi în 2017 cu satira „The Square”.

Printre membrii juriului se numără Brie Larson („Captain Marvel”) şi Julia Ducournau, una dintre cele două femei distinse cu Palme d'Or.

Filme blockbuster și îngrijorări la Festivalul de la Cannes în 2023

În afara competiţiei, Harrison Ford va reveni în rolul arheologului aventurier Indiana Jones, la 15 ani de la ultimul film din franciză, în producţia „Indiana Jones and the Dial of Destiny”, în premieră mondială joi.

O altă peliculă care îşi face debutul la festival, „Killers of the Flower Moon”, este o versiune ecranizată a cărţii bestseller cu acelaşi nume despre o serie de crime care vizează Osage Nation din Oklahoma, bogată în petrol, în anii '20.

Regizat de Scorsese, filmul îi are în distribuţie pe Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Brendan Fraser şi John Lithgow.

În pofida unei prezenţe strălucitoare, festivalul nu este complet imun la problemele din lumea reală: sindicatul francez CGT a ameninţat că va întrerupe electricitatea ca parte a unui protest împotriva reformei pensiilor promulgată de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.

Organizatorii festivalului sunt îngrijoraţi că tulburările din timpul protestelor împotriva reformei ar putea afecta festivalul, a declarat Roxborough. Totuşi, oamenii au dreptul de a protesta, iar libertatea de exprimare nu ar trebui ţinută departe de farmecul festivalului, a adăugat el.

„Dacă asta înseamnă ca un covor roşu, frumos, să fie stricat, atunci un covor roşu, frumos, este stricat", a spus el.

Greva scenariştilor de la Hollywood care a debutat la începutul lunii mai va fi în mintea multora dintre cei prezenţi, însă Roxborough nu se aşteaptă ca aceasta să aibă un impact important asupra festivalului.

„Va fi o situaţie puţin complicată pentru cei care deţin roluri multiple, spre exemplu scenaristul-regizor Scorsese, care va putea vorbi doar în calitate de regizor deoarece este în grevă ca scenarist”, a explicat Roxborough.

A 76-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes se desfăşoară în perioada 16-27 mai.