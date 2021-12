Netflix: „Donʼt Look Up”, apreciat mult mai bine de spectatori decât de critici, a detronat „The Witcher” în Top 10

Este vorba de „Donʼt Look Up / Nu priviți în sus”, filmul original al lui Netflix cu distribuția cea mai înțesată de staruri pe care au adunat-o vreodată. Dacă „The Witcher” rămâne în Top 10 seriale după apariția sezonului 2, „Donʼt Look Up” este numărul 1 în Top 10 general după weekend, însemnând că „The Witcher” a stat cu greu o săptămână pe primul loc. Dar s-ar putea să revină curând.„Donʼt Look Up” este un film de Adam McKay cu o pleiadă de câștigători de Oscar, o comedie de efect care este un mesaj prea puțin subtil despre ignorarea realității schimbărilor climei. „Donʼt Look Up” imaginează o lume în care un meteor este pe punctul de a lovi planeta, dar societatea se mulțumește să-i ignore pe savanți, ori făcându-se că pretinde că nu se va întâmpla, ori căutând un mod de a face niște bani din asta.Ne îndoim că popularitatea lui „Donʼt Look Up” se datorează unei mulțimi de entuziaști ai opririi schimbării climei. Mai degrabă, explicația este că familiile au aflat cine este în distribuție și au decis să-i și vadă. Chiar este o distribuție absurd de atrăgătoare: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Ariana Grande. Iar acestea sunt doar atracțiile principale. Credem că se pot adăuga Kid Cudi și Ron Perlman. Plus o sumedenie de apariții episodice.Pentru a milioana oară, există diferența între critici și spectatori. Criticii nu au evaluat „Donʼt Look Up” decât la 56%, în timp ce spectatorii sunt mai indulgenți cu 77%. Din nou, nu credem că mesajul este cel care propulsează filmul, ci distribuția.Cât despre „The Witcher”, să nu ne îngrijorăm prea tare. Săptămâna trecută, sezoanele 1 și 2 erau pe primele două locuri în clasamentul Netflix, adunând împreună 200 de milioane de ore de vizualizare. Probabil că după vacanțe își va recâștiga prima poziție, din moment ce a reușit să reziste la revenirea lui „Emily in Paris” cu un nou sezon.