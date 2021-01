Sex and the City, povestea continuă -Trailer VIDEO

”Și uite așa...povestea continuă. Totul despre sex, următorul capitol”, anunță Sarah Jessica Parker, care este și co-producător alături de Cynthia Nixon, Kristin Davis şi Michael Patrick King.Serialului TV, care a debutat în 1998 şi s-a bazat pe romanul omonim publicat de Candace Bushnell, o are în centrul său pe jurnalista Carrie Bradshaw, interpretată de Sarah Jessica Parker, și prietenele sale Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), Charlotte York (Kristin Davis) şi Samantha Jones (Kim Cattrall).Speculații privind continuarea seriei au circulat ani de zile, însă tentativele de reluarea a producției au fost blocate din cauza neînțelegerilor și a relațiilor tensionate dintre Kim Cattrall și Sarah Jessica Parker.De altfel, Kim Cattrall, interpreta personajului Samantha Jones, o new-yorkeză dezinhibată, care lucrează în publicitate, aceasta nu este menţionată în comunicatul HBO. Actrița declara recent că pentru ea SEx and the City este un capitol închis definitiv.