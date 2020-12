”Sex and the City” revine pe micul ecran cu o nouă serie, pe HBO Max- VIDEO

Informaţia a fost publicată în premieră miercuri de site-ul Deadline Aceasta nu va fi însă prima producţie care îi va readuce pe telespectatori în universul serialului "Sex and the City" după difuzarea în 2004 a episodului său final, care a prezentat personajul principal - scriitoarea şi jurnalista Carrie Bradshaw, interpretată de Sarah Jessica Parker - plimbându-se alături de logodnicul ei, Mr. Big, interpretat de Chris Noth, pe fundalul unui apus de soare la Paris.După cele şase sezoane ale acestui serial, care au prezentat escapade amoroase, pantofi spectaculoşi creaţi de Manolo Blahnik şi nenumărate peisaje emblematice din New York, cele patru personaje centrale, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), Charlotte York (Kristin Davis) şi Samantha Jones (Kim Cattrall) s-au reunit încă o dată, însă pe marele ecran, într-un film intitulat "Sex and the City", lansat în 2008.Acel film, considerat excesiv de lung - a avut o durată de aproape două ore şi jumătate - dar totodată un binevenit epilog al aventurilor celor patru protagoniste, a fost urmat de o continuare, lungmetrajul "Sex and the City 2", lansat pe marile ecrane în 2010.Succesul serialului TV, care a debutat în 1998 şi s-a bazat pe romanul omonim publicat de Candace Bushnell, a reprezentat şi sursa de inspiraţie a unui prequel cu două sezoane, "The Carrie Diaries", difuzat de The CW începând din 2013, notează Agerpres.În acel nou serial, rolul tinerei Carrie Bradshaw a fost jucat de actriţa AnnaSophia Robb.Tensiunile intens relatate în mass-media dintre Sarah Jessica Parker şi Kim Cattrall au fost considerate principalul motiv care a împiedicat realizarea celui de-al treilea film din serial "Sex and the City".În ultimii ani, Kim Cattrall a vorbit destul de despre sentimentele ei faţă de colegele sale din distribuţia serialului, spunând că ele "nu au fost niciodată prietene" şi că Sarah Jessica Parker "ar fi putut să fie mai prietenoasă".Sarah Jessica Parker, descrisă drept "o persoană crudă" de Kim Cattrall, a spus că acele declaraţii sunt "foarte supărătoare", întrucât ea îşi aminteşte într-un mod diferit relaţiile de prietenie dintre cele patru protagoniste ale show-ului TV.