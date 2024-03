Articol susținut de MedLife Miercuri, 20 Martie 2024, 17:12

Implicarea și experiența angajaților au o contribuție semnificativă la succesul oricărei companii, după cum arată tot mai mulți specialiști din domeniul comunicării și resurselor umane. Ei atrag atenția că angajații implicați nu sunt doar mai productivi, ci contribuie semnificativ la o cultură pozitivă a muncii și la un nivel mai ridicat de satisfacție în rândul clienților. Raportul Gallup State of the Global Workplace din 2023 menționează că lipsa implicării angajaților poate ajunge la un cost de 8,8 trilioane de dolari pierderi în termeni de productivitate, la nivel mondial, o valoare egală cu 9% din PIB-ul global.

Prima expediție medicală pe Vârful Omu realizată de MedLife Foto: MedLife

MedLife, liderul pieței medicale din România și cel mai mare angajator din sfera medicală privată, setează un exemplu pe piața muncii din România, în privința măsurilor pentru engagement-ul și starea de bine a angajaților, odată cu prima expediție medicală pe Vârfu Omu organizată în 2023. Proiectul OMU este unul de referință, atât la nivel local, dar și peste hotare, în ceea ce privește inițiativele dedicate wellbeingului oamenilor din echipă. Confirmarea este dată de recunoașterea primită la nivel național și internațional, cel mai recent premiu obținut de MedLife fiind cel de pe 19 martie la COMMA, una dintre competițiile importante din industria comunicării din România: aur la categoria Best Employee Engagement & Experience Campaigns.

Prima expediție medicală pe Vârful Omu realizată de MedLife – o măsură de a combatere a burnout-ului echipelor medicale

După pandemie, oboseala profesională și burnoutul echipelor medicale au devenit provocări tot mai mari pentru profesioniștii din domeniul sănătății. Un studiu realizat de Colegiul Medicilor din România a dezvăluit rezultate îngrijorătoare, în special în ceea ce privește corelația dintre riscul de burnout și intenția declarată de a migra în străinătate. Potrivit studiului, 36% dintre medici erau supuși riscului de a manifesta clinic un sindrom de burnout, principala componentă care contribuia la acest risc fiind epuizarea (58% din scorul total). Mai mult, 6 din 10 medici cu vârste mai mici de 35 de ani au afirmat pozitiv o intenție probabilă (40,3%) sau una sigură (17,2%) de a migra.

Pornind de la această realitate, în 2023, MedLife, în calitate de cel mai mare angajator din domeniul medical, cu o echipă de peste 12.000 de oameni în prezent, angajați și colaboratori, a lansat o inițiativă unică, pentru echipele medicale și de suport, cu scopul de a combate acest fenomen – prima expediție medicală pe Vârful Omu.

Astfel, pe 10 iunie 2023, aproape 800 de medici, asistenți, psihologi, farmaciști, infirmieri și alți membri ai personalului medical și auxiliar din Grupul MedLife, dar și din câteva unități sanitare de stat din întreaga țară, au escaladat Vârful Omu (2.507 m), al 11-lea vârf ca înălțime din România, sub conducerea unor ghizi montani cu experiență recunoscută, coordonați de alpinistul David Neacșu. Odată cu acest eveniment, oamenii MedLife au marcat și un record mondial omologat de Guinness World Records, pentru cea mai mare imagine a unui cromozom uman. Recordul anterior a fost înregistrat în 2019 și a aparținut unui grup de 415 de persoane din India.

„Concepută ca un exercițiu de sănătate colectivă, expediția MedLife a reprezentat o experiență unică pentru colegii noștri. Curajul, spiritul de echipă și dorința de a reuși au fost ingredientele care ne-au adus la înălțime și ne bucurăm să primim în continuare recunoașterea experților din domeniu. Sperăm la rândul nostru ca acest proiect să devină un exemplu de bune practici și o sursă de inspirație pentru sănătatea companiilor din România”, declară Ina Bădărău-Ilie, Head of Communications, MedLife Group.

Un sondaj intern efectuat pe câteva sute de respondenți, la 3 luni după eveniment, a arătat efectele extraordinare ale expediției asupra stării emoționale a angajaților rețelei medicale. 85% au spus că Expediția Vârful Omu i-a făcut să se simtă mândri să fie angajați MedLife, iar 70% au spus că starea lor emoțională la locul de muncă s-a îmbunătățit și nivelul de optimism după expediție este bun și foarte bun.

Aur și bronz la COMMA Awards pentru campania „Speranța nu moare de cancer”

În cadrul competiției COMMA de pe 19 martie, MedLife a fost distinsă cu alte 2 premii, pe lângă cel anterior menționat, respectiv aur la categoria Best Influencer Communication Campaigns și bronz la categoria Creative Idea of the Year, ambele pentru „Speranța nu moare de cancer”, primul și singurul program de testare genetică gratuită adresat copiilor recent diagnosticați cu cancer. Programul este derulat exclusiv din fonduri proprii MedLife, fiind implmentat cu sprijinul medicilor buni din cadrul diviziei de genetică medicală parte a Grupului.

Multiplul campion european și mondial de juniori și de seniori la natație, David Popovici, s-a alăturat campaniei donând medalia de aur câștigată la Mondialele de la Budapesta în proba de 200 m liber masculin, pentru a fi transformată în fundițe aurii, simbol al luptei împotriva cancerului la copii. Cele 100 de fundițe au fost oferite Institului Clinic Fundeni și vor fi acordate micilor supraviețuitori. Mai mult, și alți sportivi - Maria Olaru și Mihai Leu, s-au alăturat voluntar campaniei, donând medalii pentru a fi transformate în fundițe pentru copiii cu cancer.

Lansat în urmă cu un an, programul #SperanțaNuMoareDeCancer a avut ca beneficiari 300 de copii, reprezentând peste jumătate din numărul celor diagnosticați anual cu afecțiuni oncologice.

„<<Împreună facem România bine!>> este misiunea pe care ne-am asumat-o și care ne ghidează în tot ceea ce facem, fie că vorbim de inițiative pentru echipele noastre, pentru pacienți sau pentru comunitățile locale. Recunoașterea pe care am primit-o înseamnă o confirmare în plus a faptului că suntem pe drumul cel bun, iar acest lucru ne dă puterea de a continuăm să dezvoltăm astfel de inițiative și pe viitor”, mai adaugă Ina Bădărău-Ilie.

