Articol susținut de MedLife Vineri, 27 Octombrie 2023, 09:52

Smile Media

1

RJ are acum 55 kg., după ce în urmă cu un an cântărea 94,5 kg. Avea obezitate morbidă și nu se mai recunoștea. La 47 de ani, a revenit la greutatea pe care o avea înainte de 30 de ani, ca urmare a unei intervenții de micșorare a stomacului – gastric sleeve, efectuată în cadrul MedLife Life Memorial Hospital de dr. Șerban Vasile, medic primar chirurgie generală și chirurgia obezității.

Chirurgia bariatrica se adresează obezității severe și morbide Foto: MedLife

RJ l-a cunoscut pe Dr. Șerban Vasile în 2019, atunci când fiul ei a avut peritonită și a fost nevoie să fie operat în regim de urgență. Tot atunci a aflat că medicul efectuează intervenții bariatrice pentru pacienții obezi care nu reușesc să elimine surplusul de greutate printr-un regim alimentar și activitate fizică. Așa a început să se documenteze – a citit sute de testimoniale, pentru a înțelege plusurile și minusurile intervenției. Nu era o decizie ușoară. Însă a decis să apeleze la chirurgia bariatrică.

Doar că a venit pandemia. Și-a spus că e un semn că ar trebui să amâne decizia și a făcut un ultim efort de a slăbi. În circa trei luni, a dat jos 15 kilograme. Numai că le-a pus la loc aproape imediat – un „Yo-Yo Effect”, precizează RJ, o poveste tipică persoanelor care au ajuns deja la surplus de greutate major. La un an de la începerea pandemiei, a mai bifat o încercare eșuată de a slăbi și s-a hotărât să se opereze.

„Am făcut investigațiile necesare intervenției și am amânat, din nou, intervenția pentru că pe parcursul investigațiilor clinice pre-operatorii am descoperit ceva ce ne-a alarmat, atât pe mine, cât și pe medic. Am pornit în acea direcție și am investigat suplimentar, am eliminat orice potențial risc, abia apoi, împreună cu Dr. Șerban Vasile, am decis că pot face intervenția”, își amintește RJ.

Ceea ce o alarmase pe RJ erau anumiți markeri tumorali săriți din limitele normale. “A fost momentul în care îți trec prin cap toate gândurile negre, știind că boala acestui secol este cancerul, și te gândești că (și) tu ai tras lozul necâștigător. Medicul și echipa acestuia au reușit să facă minuni. Și eu, și ei am fost convinși că analizele inițiale și deviațiile obținute la acestea au fost doar semne ale înaintării în vârstă și o condiție medicală perfect normală în cazul anumitor femei trecute de 40 de ani. Am eliminat suspiciunea de cancer, astfel că am putut merge mai departe”.

Dr. Șerban Vasile: „Chirurgia obezității nu este o chirurgie de înfrumusețare”

Dr. Șerban Vasile, medic primar chirurgie generală în cadrul MedLife Life Memorial Hospital, a constatat că pacienta suferea de obezitate morbidă cu IMC (=indice de masă corporală) 40, cu multiple tentative de scădere ponderală prin regim alimentar privativ condus de nutriționiști. Acest exces ponderal era însoțit de o dislipidemie (creșterea grăsimilor în sânge) și de o încărcare grasă a ficatului.

Medicul i-a explicat pacientei care sunt marile avantaje ale chirurgiei bariatrice: „Chirurgia obezității nu este o chirurgie de înfrumusețare, cum este percepută de multe ori în mod eronat, deși unul din efectele sale este evident și acesta. Această chirurgie a fost implementată și se adresează obezității severe și morbide (IMC peste 35), care a fost declarată boală de către OMS și care poate determina sau se poate asocia cu multiple afecțiuni severe, cu reducerea speranței de viață. Procedurile bariatrice au rolul de a aduce pacientul cu exces ponderal la o greutate normală raportată la înălțime (IMC 20-24) și de a ameliora sau vindeca afecțiunile care însoțesc obezitatea: diabetul zaharat tip II, hipertensiunea arterială, dislipidemia, sindromul metabolic, afecțiuni osteo-articulare.”

Cum funcționează, mai exact, chirurgia bariatrică?

Mecanismul de acțiune al intervențiilor bariatrice, relatează Dr. Șerban Vasile, diferă în funcție de procedeul ales. Sunt mai multe tipuri de intervenții ce vizează scăderea rapidă în greutate; procedee restrictive, care limitează drastic ingestia de alimente.

Din această categorie este și operația Gastric Sleeve, efectuată în cazul pacientei RJ, care creează un stomac tubular de cca 100 ml. Această intervenție, însă, are și multiple valențe metabolice. Partea de stomac care se excizează (cca 70%) este implicată prin multiple mecanisme neuro-hormonale în creșterea și menținerea greutății; procedee malabsorbtive, care au rolul de a scădea substanțial absorbția principiilor alimentare la nivelul intestinului subțire. Diversia bilio-pancreatică este principala intervenție malabsorbtivă efectuată, din care au derivat ulterior multiple alte procedee chirurgicale; procedeele mixte, care însumează efectele ambelor tipuri enumerate și care sunt cel mai des folosite în lupta cu obezitatea morbidă cu IMC peste 40. Operația reprezentativă din această categorie este Gastric Bypass.

Intervenție minim invazivă pentru a reduce dimensiunile stomacului

Procedura propusă în cazul RJ a fost Gastric Sleeve – o operație care reduce dimensiunile stomacului printr-o procedură numită rezecție longitudinală. Intervenind laparoscopic (minim invaziv), medicul a reușit să micșoreze stomacul cu peste 70% și să creeze un segment sub formă de tub cu o capacitate de aproximativ 100 ml. Intervenția a durat aproximativ 90 minute și a decurs fără incidente sau complicații.

"Pacienta a fost mobilizată precoce postoperator, chiar în ziua respectivă, iar din a doua zi a revenit la regimul de activitate cotidiană de dinainte de operație. Pacientul bariatric este spitalizat standard trei zile, atât pentru monitorizare și depistarea unor posibile complicații precoce postoperatorii (sângerare, fistulă eso-gastrică), cât și pentru reluarea graduală a alimentației orale strict lichidiană pentru prima lună postoperator”, menționează dr. Șerban Vasile.

RJ se consideră norocoasă că l-a întâlnit pe dr. Șerban Vasile, spunând despre acesta că știe să asculte, să calibreze discursul pe potențialul interlocutorului, folosind termeni medicali specifici, dar fără să dea niciun pas înapoi de la a-i explica dacă i se cere. Este, susține pacienta, un mix perfect de profesionist în domeniu, dar și de grijă față de nevoile pacientului.

Bornele noii identități corporale

Deoarece se consideră o pacientă care ascultă sfaturile medicilor, iar dr. Șerban Vasile i-a explicat riscurile postoperatorii și a monitorizat-o atent, RJ a avut o recuperare care a decurs fără incidente. Are, însă, foarte mare grijă la ce mănâncă, deoarece unul din marile avantaje ale intervenției este mâncatul conștient. „Nu mai cărăbănesc absolut orice în stomac, nu mai mănânc impulsiv și nu mai găsesc deloc plăcere în fast-food. O friptură și salată plus timpul necesar anticipării și apoi, pregătirii meselor, a devenit esențial și înglobat perfect în rutina zilelelor mele extrem de aglomerate. Este timpul MEU”, povestește RJ.

În iunie 2021, RJ avea 94.5 kg, astăzi are 55,3 kg. O pierdere în greutate spectaculoasă. Poate mânca orice, cantitatea de mâncare, însă, nu poate depăși circa 100 g/masă. Nu-și mai cântărește mâncarea, ca la începutul „călătoriei”, așa cum denumește RJ această perioadă. În primele trei luni a pierdut circa 20 kg. Apoi, după introducerea treptată a alimentelor, scăderea în greutate a fost mai lentă, corpul a avut timp să se obișnuiască cu noul stil de viață, adică mâncat puțin, dar des.

Acum se simte cum nu s-a mai simțit de când avea sub 30 de ani. Și se iubește din nou. „Sunt mai mult decât mulțumită de înfățișarea mea actuală. M-am reîntors la greutatea pe care obișnuiam să o am înainte de 30 de ani, ceea ce este extraordinar. Hainele mele sunt vesele, colorate, timpul pe care îl dedic îngrijirii mele personale a crescut simțitor. Am o preocupare mult mai mare pentru felul în care arăt, cum mă îmbrac. Viața mea a reintrat pe făgaș normal din punct de vedere al aspectului fizic, ceea ce înseamnă că am eliminat unul dintre cei mai mari factori de stres pe care îi aveam înainte de intervenție”, spune fosta pacientă.

***

Articolul face parte din campania “Oameni fericiți, Medici buni”.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură, ne inspiră și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni care știu să se apropie de pacienți, să îi trateze cu grijă și empatie, să inspire încredere. Experimentați, parte din cea mai mare platformă de diagnostic și tratament din România și ajutați de cele mai noi tehnologii, ei nu uită nicio clipă să fie, la rândul lor, oameni. Și asta pentru că dincolo de talent, vocație, experiență și abilități profesionale, ei sunt ghidați de două lucruri esențiale: iubirea față de oameni și fericirea lor, care le oferă satisfacția misiunii împlinite cu succes la finalul fiecărei zile.

Iubim să vedem oameni fericiți, iar asta ne face medici buni.

Articol susținut de MedLife