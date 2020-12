Dr. Claudiu Matei, neurochirurg: În această perioadă tumultoasă, de pandemie, am fost de multe ori pus în situația să triez cazurile

"Orice intervenție chirurgicală este o agresiune pentru organism, care poate fragiliza pacientul, făcându-l mai vulnerabil în perioada postoperatorie la infecții și implicit la infecția COVID, de aceea, cazurile care se pot amâna, am considerat că este mai bine să le temporizez, însă, acestea au fost destul de puține", a declarat Claudiu Matei, medic primar neurochirurgie, de la Spitalul Polisano MedLife Sibiu, într-un interviu pentru Hotnews.ro.

Exista cazuri care nu pot fi amânate în aceasta perioadă?



Dr. Claudiu Matei: Pacienții cu tumori, patologie vasculară sau malformații ale sistemului nervos, compresiuni medulare nu pot să suporte amânare. Încerc să judec fiecare pacient individual și să iau cea mai bună decizie, încercând să expun cât mai puțin pacienții. Astfel că, în această perioadă, toți pacienții sunt testați COVID preoperator, iar postoperator, ne străduim împreună cu colegii să îi externăm cât mai repede posibil, îi consiliem să respecte măsurile generale recomandate de autorități, să nu se expună postoperator în colectivități și să nu intre în contact cu persoane suferind de infecții de căi respiratorii. Apelez destul de frecvent, în această perioadă, la telemedicină, sub diferite forme iar telefonul meu practic nu se închide niciodată, fiind permanent disponibil pentru pacienții noștri.



Ce intervenții complexe realizați în departamentul de neurochirurgie al spitalului MedLife Polisano din Sibiu?

Departamentul de neurochirurgie al spitalului MedLife Polisano, funcționează în aceeași formulă de personal, de mai mult de 7 ani. În acest interval au fost operate peste 3.000 de cazuri si au fost efectuate peste 20.000 de consultații în ambulator.Medicina nu este “one man show” și astfel m-am străduit și am reușit să coagulez o echipă de profesioniști, dedicați aceluiași scop, acela de a salva viața și a reda sănătatea pacienților noștri: Dr Sofia Nistor, medic specialist neurochirurg, Dr. Dan Filip, medic primar neurolog, cu competență în neurofiziologie, Dr. Iulia Dancu, medic specialist anestezie și terapie intensivă, cu pregătire specială în neuroanestezie, Dr. Sorin Sabău, medic primar ORL, Dr. Mihai Rusu, medic primar chirurgie Oro-Maxilo-Facială, dna Elena Calvun, neuropsiholog.În cadrul departamentului de neurochirurgie se poate aborda o paletă vastă din patologia sistemului nervos, la toate grupele de vârstă, de la nou-născut până la cele mai înaintate vârste.O experiență deosebită avem în tratamentul chirurgical al tumorilor cerebrale folosind fluorescența indusă de 5-ALA (GLIOLAN); această substanță se administrează pacienților înainte de intervenția chirurgicală, acest lucru făcând posibil ca în timpul operației, tumora cerebrală să se poată delimita și evidenția cu acuratețe crescută, mărind șansele unei rezecții complete și îmbunătățind prognosticul acestor pacienți. Pentru realizarea acestor intervenții este necesară o pregătire specială a chirurgului dar și o dotare tehnică adecvată. În cadrul acestor operații e nevoie de aportul neuronavigației, ecografiei intraoperatorii, aspiratorului tumoral cu ultrasunete dar mai ales a monitorizării neurofiziologice intraoperatorii.Un alt punct forte al secției de neurochirurgie este reprezentat de rezecția tumorilor hipofizare prin abord transnazal; este o intervenție minim invazivă, modernă, fără incizie și care asigură o reinserție socio-profesională rapidă, cu o diminuare a riscurilor și complicațiilor perioperatorii.Sunt operații complexe, realizate în cadrul unei echipe multidisciplinare, neurochirurg-medic ORL, cu aportul tehnologiei medicale moderne, reprezentate de neuronavigație, neuromonitorizare intraoperatorie, endoscopie. Pregătirea pentru aceste tipuri de intervenții chirurgicale am dobândit-o la Pittsburg, SUA, în cadrul centrului de chirurgie a bazei craniului, sub îndrumarea celor mai renumiți chirurgi din lume în acest domeniu, Prof. Paul Gardner și Prof. Carl Snyderman.Cele mai sensibile cazuri le consider a fi cele ale pacienților pediatrici, mai ales nou-născuții. Intervențiile chirurgicale pentru închiderea malformațiilor disrafice (spina bifida aperta cu forma cea mai gravă, mielomeningocelul), trebuie efectuate la 24-48 de ore postnatal pentru a reface continuitatea sistemului nervos și pentru a preveni complicațiile infecțioase potențial fatale.În zilele noastre diagnosticul tempestiv, în timpul sarcinii, a acestor malformații, face posibilă intervenția chirurgicală pe copilul încă ne-născut (chirurgie fetală). Am asistat și am învățat să fac astfel de operații, în cadrul centrului de Chirurgie fetală de la Zurich, condus de Prof. Martin Meuli iar colaborarea strânsă cu departamentul de obstetrică-ginecologie și neonatologie din Spitalul nostru, fac posibile astfel de intervenții chirurgicale.