​Tranziția de la combustibili fosili la energie regenerabilă este un drum fără întoarcere, de la care nici Uniunea Europeană, în ansamblul ei, nici România, ca stat membru, nu se vor abate.

Energy Forum Foto: Freedom House Romania

Obiectivul principal este obținerea neutralității climatice până în 2050, care va fi atins chiar dacă pe parcurs vor mai fi făcute ajustări impuse de contexte externe.

Aceasta este concluzia generală a “Energy Forum - Tranziția de la aurul negru la energia verde”, seminarul de închidere a programului “Energy literacy for an efficient and sustainable Romania. Transversal knowledge transfer and awareness raising between Romania and Norway”.

Proiectul a fost derulat de Freedom House România, în parteneriat cu Norsk Energi, De-a Arhitectura și Cult Research.

“Energy Forum” a avut loc pe 14 martie, la sediul Reprezentanței Comisiei Europene din România.

Green Deal, o prioritate testată de crize

Dezbaterea, la care au participat 11 speakeri avizați, de la 11 organizații și companii, a fost deschisă de către Mara Roman, șefa-adjunctă a Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Mara Roman a menționat că UE și statele membre nu se vor abate de pe drumul spre neutralitatea climatică, mai ales că acest obiectiv este inclusiv și în legea europeană a climei.

„Un obiectiv legal, pe care Uniunea Europeană îl va urmări în continuare. Un obiectiv ambițios. (...) Green Deal este cea mai complexă prioritate a Comisiei Europene, care a fost și cea mai testată în ultimii ani de toate crizele prin care am trecut, criza COVID-19, a războiului din Ucraina, dar și criza energetică, cu toate costurile sale sociale”, a declarat Mara Roman.

Dezbaterile au fost deschise de Cristina Guseth, directoarea Freedom House România, care a menționat că jurnalismul de mediu este extrem de restrâns în România, dar dezvoltarea acestuia este necesară.

„Ideea acestui proiect a fost să aducem împreună, din diferite domenii, pe toți cei care pot fi interesați de mediu.

Am adus autorități centrale și locale, din educație, vom elabora ghiduri pentru elevii din generală și liceu, sociologi, jurnaliști și oameni de afaceri.

Am organizat două eco-campuri, la Primăria Sectorului 6 și la Ciugud, o deplasare de studiu la Oslo, unde am fost găzduiți de partenerul nostru din Norvegia, Norsk Energi, și o campanie media extinsă”, a declarat Cristina Guseth.

Multe asemănări între România și Norvegia

La eveniment a fost prezent și Sergei Faschevsky, consultant senior al Norsk Energi, partenerul norvegian al proiectului ELES.

„Am avut o cooperare extraordinară în activitățile cu partenerii noștri din România. Îmi pare rău că nu am învățat încă limba română, știu câteva cuvine, dar m-am simțit foarte bine în România și în relația cu partenerii români.

Noi suntem practicieni, cei care implementează politicile. În timpul discuțiilor noastre, în Oslo, Ciugud și București, am găsit multe elemente comune între Norvergia și România.

Avem în comun dorința de a implementa surse de energie mai prietenoase cu mediul, în beneficiul societății”, a declarat Serghey Fascheschy.

La “Energy Forum” a participat și Elena Popescu, directoarea generală adjunctă din cadrul Ministerului Energiei, care a arătat că noile politici pentru energie verde presupun trecerea la un alt mod de viață, dar și la un nou mod de gândire, atât pentru consumatori, cât și pentru autoritățile publice.

„Trebuie să trecem la un alt mod de viață, ca și consumatori, dar și la un alt mod de gândire ca autorități implicate în domeniul energetic. Politicile energetice au impact în toate sectoarele economice.

O confirmare a acestui fapt este însăși noua directivă privind regenerabilele, care stabilește o cotă ambițioasă pentru creșterea surselor de energie regenerabilă în statele membre UE, dar și cote și ținte clare pentru sectoarele care sunt cele mai impactate, precum cel industrial”, a menționat Elena Popescu.

Cum percep românii eficiența energetică

„În cadrul acestui proiect, am realizat o cercetare cu privire la percepțiile românilor despre eficiența energetică, pe un eșantion reprezentativ, un studiu cantitativ și calitativ.

Am urmărit să vedem care este nivelul de cunoștință și asocierile referitor la eficiența energetică, practicile de consum și programele pe care le urmărește statul român și sunt cunoscute de români”, a menționat Alexandru Zodieru, de la Cult Research, partener în proiectul ELES.

De-a Arhitectura a desfășurat un program de educație pentru sustenabilitate, în cadrul programului „Săptămâna verde”, în școlile din România.

„Noi am adus componenta de educație în proiect, pe care am gândit-o în corelare cu Săptămâna verde din școli. Deși atunci când am scris aplicația de grant, împreună cu Freedom House România, Săptămâna verde era doar o acțiune planificată într-o strategie, ne-am dat seama că trebuie făcut mai mult.

Nu vorbim doar despre ecologie, ci și de sustenabilitate, care presupune nu doar protecția mediului, ci și dezvoltare economică în acord cu protecția mediului”, a menționat Vera Marin, educator pentru studenți la Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” din București, dar și pentru copii și adulți în cadrul proiectelor implementate de De-a Arhitectura.

Dan Dumitru, care a fost și moderatorul evenimentului, și speaker, a prezent o invenție a Allspark Energy, compania pe care o conduce: o baterie compactă, proiectată 100% în România, care permite atât conectarea la orice sursă de curent între 1 și 150 de kilowați, încărcarea autovehicolelor electrice, dar și stocarea energiei pe perioade lungi.

Direcții pentru viitor în privința energiei verzi

„Energy Forum” s-a desfășurat în două paneluri. Panelul al doilea, denumit „Tranziția de la fosil la verde: cum integrăm gazul și energia nucleară, cum modernizăm sistemul de transport și cum colaborăm cu prosumatorii”, a fost dedicat specialiștilor români din domeniu.

Energia solară și cea eoliană nu sunt gratis, a declarat Silvia Vlăsceanu, director executiv al Asociației Producătorilor de Energie Electrică (HENRO).

„În contextul creșterii numărului de prosumatori, trebuie să vorbim și de stocare. De acum înainte, statul ar trebui să nu mai accepte la finanțare proiecte fără soluții de stocare. Vorbesc din punctul meu de vedere ca inginer cu pregătire tehnică”, a menționat specialista.

OMV Petrom, partener al evenimentului, a anunțat că alocă 35% din investiții în energia regenerabilă.

„Avem mai multe direcții majore spre care ne îndreptăm, respectiv tranziția către produse care au emisii reduse de carbon sau chiar zero și dezvoltarea capacităților de producție de gaze naturale, în vederea asigurării flexibilității necesare pentru consumul de energie la nivelul României”, a declarat Cătălin Hristescu, director Managementul Portofoliului Gaze și Energie al OMV Petrom.

Soluții pentru persoane fizice și IMM

Inclusiv persoanele fizice se adaptează schimbărilor în domeniul energiei. O soluție care funcționează în Europa și a fost adoptată și în România este cooperativa de energie.

„România analizează modele din Grecia și Portugalia, care funcționează în felul următor: se face un microgrid, cu compensare cantitativă de energie, prin furnizorul de electricitate la care sunt legați toți participanți. Condiția este să fii dincolo de punctul de transformare, ultima parte a rețelei locale.

Marele avantaj este că această compensare cantitativă se face fără a mai plăti tarifele de distribuție, căci aproape jumătate din factura de electricitate este pentru aceste tarife.

Deci, în comunitățile de energie, oamenii își împart energia între ei fără tarife de distribuție”, a explicat Bogdan Stroe, președintele Cooperativa de Energie.

Ana Maria Icătoiu, vicepreședinta Organizației Femeilor Antreprenor OFA din UGIR, a prezentat, în cadrul Energy Forum, șase propuneri de programe pentru creșterea eficienței energetice a IMM-urilor din România.

„Degeaba inundăm piața cu finanțări pentru IMM-uri, pe indenpendența energetică și asigurarea consumului tehnologic de energie electrică din surse regenerabile, dacă nivelul de informare a ceea ce înseamnă eficiență energetică este foarte scăzut.

Nu a mers nimeni către antreprenori să îi învețe. Trebuie să fie făcut acest lucru”, a declarat Ana Maria Icătoiu, la “Energy Forum - Tranziția de la aurul negru la energia verde”

Parteneri:OMV, Cooperativa de Energie

Parteneri media:PRESShub, Agerpres, HotNews, RFI, Euractiv, Curs de Guvernare, Ziarul de Iași, Bihoreanul, ReporterIS, Monitorul de Botoșani, Banatul azi, Vrancea24, Info Sud-Est, Eco Drive, Știri Actuale, Reporter24, Năsăudeanul.

Sprijinit cu un grant din partea Islandei, Liechtenstein și Norvegiei, prin granturile SEE 2014-2021, în cadrul proiectului “Energy literacy for an efficient and sustainable Romania. Transversal knowledge transfer and awareness raising between Romania and Norway. (ELES)

