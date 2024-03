ESENTIAL Luni, 11 Martie 2024, 16:30

HotNews.ro

0

Clotilde Armand anunță pe Facebook că procurorii i-au schimbat încadrarea din suspect în inculpat în dosarul în care a fost acuzată de incompatibilitate de ANI. Primarul sectorului 1 susține că acest lucru este „reacția sistemului PNL PSD la anunțarea candidaturii” sale.

Clotilde Armand Foto: AGERPRES

„Să vă mai dau un exemplu despre reacția sistemului PNL PSD la anunțarea candidaturii mele. Probabil știți, sunt acuzată de fostul primar PSD (Diamante) că aş fi fost remunerată ilegal cu 2.500 euro într-un proiect european în care am implementat măsuri anticorupţie la Primăria Sectorului 1. Am respectat legea în cazul proiectului pe fonduri europene şi am contestat în instanţă raportul ANI. Apropos, în acelaşi timp în care au schimbat judecătorii, “Noaptea ca hoții!”, m-au sunat de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 că se schimbă calitatea de suspect în inculpat”, scrie Armand pe Facebook.

Primarul susține că se dorește trimiterea sa în judecată până pe 9 iunie, când au loc alegerile locale.

Clotilde Armand reclamă, totodată,„ modul profund defectuos în care s-a derulat ancheta”, menționând că „au schimbat trei procurori până au găsit pe cineva care să semneze actele de acuzare împotriva mea”, precum și că a depus plângeri la parchet și la inspecția judiciară și n-a primit niciun răspuns.

Pe 29 august 2023, parchetul Judecătoriei Sectorului 1 a anunțat că Clotilde Armand este urmărită penal pentru infracțiunea de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, în formă continuată.

În noiembrie 2022, ANI a anunțat că a constatat conflictul de interese în cazul lui Clotilde Armand, după ce aceasta a semnat dispozițiile prin care s-a numit pe sine manager al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție” finanțat din fonduri europene și care au produs un folos material pentru sine în cuantum de 18.720 de lei.

ANI susținea că cele 5 dispoziții semnate reprezintă numirea în funcția de manager de proiect, precum și majorarea indemnizației lunare, cu până la 30%.