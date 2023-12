ESENTIAL Miercuri, 06 Decembrie 2023, 13:38

Mariah Carey nu mai este regina Crăciunului. Începând cu 2019, în apropierea sărbătorilor, vedeta a ajuns în fruntea topurilor din Statele Unite ale Americii cu „All I Want for Christmas is You". Însă, anul acesta, cântăreaţa a fost detronată de un alt cântec de Crăciun: „Rockin' Around the Christmas Tree", de Brenda Lee.

Brenda Lee este noua Regină a Crăciunului Foto: VEVO / Planet / Profimedia

După cum relatează Billboard, este pentru prima dată, de la lansarea sa în 1958 când acest clasic ajunge în fruntea clasamentelor.

Datorită acestei isprăvi, „Rockin' Around the Christmas Tree" a stabilit o serie de recorduri, începând cu cel pentru cea mai lungă pauză dintre lansarea unei melodii şi clasarea acesteia pe primul loc, titlu deţinut până acum şi de „All I Want for Christmas Is You" Mariah Carey din 2019.

În plus, alte patru colinde revin în top 10 al Hot 100: „Jingle Bell Rock" a lui Bobby Helms, care a urcat de pe locul 12 pe locul 4; „Last Christmas" a lui Wham! (13-5); „A Holly Jolly Christmas" a lui Burl Ives (16-6); şi „It's the Most Wonderful Time of the Year" a lui Andy Williams (28-10).

„Rockin' Around the Christmas Tree" a lui Lee, la Decca/MCA Nashville/UMe, devine al 1.161-lea nr. 1 din arhiva de 65 de ani a Hot 100.

Deşi avea doar 13 ani când a înregistrat piesa „Rockin' Around the Christmas Tree" împreună cu producătorul Owen Bradley, Brenda Lee, acum în vârstă de 78 de ani, a câştigat şi titlul de cea mai în vârstă artistă care a ajuns în fruntea topurilor din SUA.

„Nu-mi vine să cred!”

Într-o înregistrare video postată pe contul X (fostul Twitter) al Billboard, Brenda Lee a ţinut să le mulţumească fanilor ei, „Brendanatorii", pentru această realizare. „Nu-mi vine să cred! Nu-mi vine să cred că 'Rockin' Around The Christmas Tree' este pe locul 1, la 65 de ani de la lansare", a declarat ea.

„Cântecul a apărut când eram adolescentă şi să ştiu că astăzi rezonează între diferite generaţii este unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care le-aş fi putut primi", a adăugat ea.

În afară de "Rockin' Around the Christmas Tree", Brenda Lee a ajuns deja în fruntea topurilor Billboard în 1960, cu succesul melodiilor „I'm Sorry" şi „I Want To Be Wanted".