Șeful Poliției de Frontieră, Victor Ștefan Ivașcu, a fost demis după ce primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fugit vineri din țară prin Vama Petea folosind documentele unei rude la frontieră. De asemenea a fost demis și șeful IPJ Maramureș și a fost schimbată conducerea Academiei de Poliție.

Victor Stefan Ivascu Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik

„Eliberarea din funcția de Inspector General al Poliției de Frontieră a chestorului de poliție Victor Ștefan Ivașcu, cu acordul acestuia, și asigurarea continuității conducerii, prin efectul legii, de către Inspectorul General Adjunct, chestor de poliție Cornel Laurian Stoica”, se arată în comunicatul ministerului condus de Cătălin Predoiu.

MAI argumentează că schimbările au fost efectuate pentru a „susține restabilirea unui nivel înalt de eficiență managerială și profesională, precum și a încrederii cetățenilor în lege și autorități”.

Astfel, în urma ședințelor de analiză managerială desfășurate împreună cu șefi de structuri și la nivelul conducerii MAI, au fost luate o serie de măsuri manageriale:

În funcție de regimul juridic al fiecărei funcții ocupate din cele de mai jos, au fost decise:

Eliberarea din funcția de Inspector General al Poliției de Frontieră a chestorului de poliție Victor Ștefan Ivașcu, cu acordul acestuia, și asigurarea continuității conducerii, prin efectul legii, de către Inspectorul General Adjunct, chestor de poliție Cornel Laurian Stoica.

Retragerea împuternicirii Inspectorului General Adjunct al IGPF responsabil cu supravegherea frontierei.

Retragerea împuternicirii Inspectorului General Adjunct al IGPF responsabil cu suportul administrativ – logistic.

Corpul de Control al Ministrului va efectua un control la Inspectoratul Teritorial Sighetul Marmației al Poliției de Frontieră, inclusiv la Punctul de Trecere a Frontierei Petea.

Încetarea măsurii asigurării conducerii de către ofițerul desemnat la comanda Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș și împuternicirea în funcția de Inspector Șef a comisarului șef Constantin Ilea.

Inspectoratul General al Poliției Române va efectua un control la Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș.

Inspectoratul General al Poliției Române va evalua până la data de 6 decembrie 2023 managementul Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, structură cu responsabilități de coordonare a activității de supraveghere judiciară.

Pentru consolidarea capacității instituționale a structurilor de suport operativ de pe raza Curții de Apel Cluj, înlocuirea conducerii Brigăzii de Operațiuni Speciale Cluj prin împuternicirea unui alt ofițer în funcția de șef al Brigăzii.

Înlocuirea conducerii Serviciului Județean de Protecție (Direcția Generală de Protecție Internă) Maramureș prin împuternicirea unui alt ofițer în funcția de șef al serviciului.

Împuternicirea în funcția de comandant (rector) al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” a domnului general de brigadă Liviu Uzlău

Schimbarea din funcția de șef al Poliției de Frontieră a lui Victor Ștefan Ivașcu vine după ce primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fugit vineri dimineață din România.

Inspectorului general al Poliției de Frontieră, Victor Ștefan Ivașcu, declara sâmbătă că primarul din Baia Mare, care a ieșit din țară prin Vama Petea vineri la ora 7.49, a folosit o altă identitate la trecerea graniței către Ungaria, iar ofițerul de frontieră care l-a verificat pe Cherecheș este cercetat de o comisie disciplinară.

„Se analizează cum ofițerul de serviciu a verificat identitatea lui Cherecheș care a prezentat documentul rudei. S-a declanșat o anchetă în cazul polițistului de frontieră. Între Cherecheș și rudă există asemănări fizice. Documentul prezentat la control era real. Acesta a fost verificat prin aparatura de la frontieră”, declara Victor Ștefan Ivașcu sâmbătă dimineață.

„Vă mărturisesc cu cea mai mare sinceritate faptul că însuşi poliţistul de frontieră nu îşi închipuie cum s-a putut întâmpla, de fapt, la momentul acesta crede că nu s-a putut să se întâmple aşa ceva având în vedere că este o persoană notorie, intens mediatizată în ultima perioadă, dumnealui spune că s-ar fi recunoscut, dar sunt aspecte pe care noi le vom trata cu maximă serozitate în cercetarea disciplinară pe care o avem. (...)”, a mai spus Șeful Poliției de Frontieră.

Acesta a menţionat că poliţistul care a făcut controlul are o experienţă „foarte bună, 21 de ani de experienţă, din informaţiile pe care le am de la colegul meu de la Sighet cu multe depistări, cu multe realizări, fără astfel de incidente până acum”.

Cherecheș, condamnat pentru luare de mită

Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost condamnat definitiv vineri la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită. Ulterior, a fost dat în urmărire generală de Poliția Română.

Asta, după ce în februarie 2022, primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru luare de mită de către Tribunalul Cluj, decizia nefiind definitivă.

De asemenea, a primit interdicția de a ocupa funcția de primar. Astfel, instanța a dispus, pentru o perioadă de patru ani, interzicerea mai multor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia de primar.

Potrivit deciziei instanței, din durata pedepsei de 5 ani lui Cherecheș ar urma să îi fie scăzută perioada de câteva luni în care a stat în arest, în 2016.

De asemenea, instanța a dispus menţinerea sechestrului asigurător instituit de DNA asupra mai multor bunuri ale primarului, între care un autoturism Porsche Cayenne și mai multe terenuri. Instanţa a mai decis confiscarea sumei totale de la 65.000 lei şi 5.000 de euro, urmând ca în cazul în care nu se găsesc sumele menţionate, confiscarea să se realizeze prin echivalent. În acest dosar, DNA l-a trimis în judecată pe Cherecheș în septembrie 2018.

În 29 iunie 2023, Cătălin Cherecheș a anunțat că a revenit în PSD, „întorcându-se acasă”. Cherecheș a trecut și prin PNȚCD, UNPR și PNL.

Cătălin Cherecheș este primar la Baia Mare din 2011.

Cătălin Cherecheş a fost arestat preventiv pentru luare de mită în formă continuată de Tribunalul Cluj în 27 aprilie 2016, pe o perioadă de 30 de zile, iar Curtea de Apel Cluj a menţinut această hotărâre. Tribunalul Maramureş a prelungit, în 24 mai 2016, arestul preventiv al acestuia. Cătălin Cherecheş s-a aflat în perioada august – decembrie 2016 în arest la domiciliu, după care a fost plasat sub control judiciar.

Soacra primarului din Baia Mare, prinsă în flagrant când îi dădea 50.000 de euro mamei unei judecătoare pentru o pedeapsă mai blândă pentru edil

Soacra lui Cătălin Cherecheș, primarul din Baia Mare, a fost prinsă în flagrant, pe 8 noiembrie, în timp ce îi dădea mită 50.000 de euro mamei unei judecătoare de la Curtea de Apel Cluj care ar urma să pronunțe decizia definitivă în dosarul de corupție în care în prima instanță Cherecheș a fost condamnat la 5 ani de închisoare, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare.

Conform surselor citate, flagrantul a fost organizat într-un restaurant din Iulius Mall din Cluj-Napoca, soacra primarului fiind ridicată de procurori pentru a fi dusă la audieri la DNA.

Soacra primarului a fost prinsă în flagrant în timp ce îi dădea mită 50.000 de euro unei alte femei, mama unei judecătoare de la Curtea de Apel Cluj din completul care ar urma să pronunțe decizia definitivă în dosarul de corupție al lui Cherecheș, au declarat sursele judiciare.

Potrivit acestora, banii ar fi reprezentat un avans dintr-o sumă mai mare care ar fi fost promisă în schimbul unei pedepse mai blânde, au mai afirmat sursele citate.

În 19 octombrie, Curtea de Apel Cluj a amânat pentru 24 noiembrie pronunţarea în dosarul lui Cherecheş.

Cherecheș și-a criticat socrii că s-au implicat în dosarul său

Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, și-a criticat socrii, care sunt cercetaţi de DNA după ce au încercat să o mituiască pe mama judecătoarei din dosarul său de corupție pentru o sentinţă mai blândă în proces.

„Ai impresia că justiţia e ca la piaţă” şi că “te trezeşti să învârţi prăjituri şi să le împachetezi în bani”, descriind toată întâmplarea drept „tot felul de poveşti de gospodine....”.

„...Nu ştiu ce au avut oamenii ăştia in cap. Au vrut să-mi facă cadou o astfel de chestiune şi au considerat că cineva ar aprecia astfel de cadouri. Deci eu consider că din perspectiva mea ca şi cetatean, respectiv din perspectiva mea, ca şi primar al municipiului Baia Mare, din perspectiva mea, ca şi om care se afla la un moment final într-un dosar care urmează a fi evaluat şi a se realiza pronunţarea de către completul de judecată în care se află doamna judecător, afectată sau pusă în vreun fel sub o astfel de situaţie de către mamă, soacră şi aşa mai departe, aşa cum participantele la acel parcurs de la prăjituri la bani, la firme şi la tot felul de poveşti de gospodine....”, a afirmat primarul din Baia Mare într-un clip pe pagina sa de Facebook.

Rectorul Academiei de Poliție „A. I. Cuza” schimbat după ce aproape 100 de studenți au făcut toxiinfecție alimentară

Rectorul Academiei de Poliție “A. I. Cuza”, Claudiu Chindriș, a fost demis săptămâna aceasta după ce instituția s-a confruntat cu mai multe scandaluri, inclusiv valuri de toxiinfecții alimentare în rândul studenților și după apariția pozelor cu mâncarea cu viermi primită de viitorii ofițeri.

Ministerul de Interne a decis, duminică, împuternicirea în funcţia de comandant (rector) al Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza,, a generalului de brigadă Liviu Uzlău.

Academia de Poliție a fost închisă până la finalul anului, a hotărât Consiliul de administrație și Senatul Academiei, iar studenții au fost trimiși acasă, pentru „urgentarea activităţilor de reabilitare şi modernizare a spaţiilor sediului central” al instituţiei de învăţământ.

Imagini publicate de Sindicatul Europol pe 16 noiembrie arătau că studenții Academiei de Poliție primesc supă cu larve de viermi.

În total, aproape 100 de studenţi au acuzat simptome de toxiinfecţie alimentară.

Conducerea unităţii a dispus serviciu medical permanent, după ce câteva seri la rând echipaje medicale au fost solicitate să intervină pentru a acorda ajutor studenţilor.

Ministrul de Interne a trimis Corpul de Control să verifice situaţia.