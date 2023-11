ULTIMĂ ORĂ Vineri, 24 Noiembrie 2023, 09:41

Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită.

Cătălin Cherecheș Foto: Agerpres

Magistraţii de la Curtea de Apel Cluj au decis să păstreze sentința anterioară a Tribunalului Cluj din februarie 2022.

Instanța a dispus, de asemenea, majorarea perioadei în care nu mai poate ocupa funcții publice de la 4 la 5 ani.

De asemenea, magistrații au menţinut sechestrul pe bunurile edilului.

„Admite apelul declarat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj împotriva Sentinţei penale nr. 41/2022 din data de 24 februarie 2022, pronunţată de către Tribunalul Cluj în dosar nr. 2537/117/2016, pe care o desfiinţează în parte, sub aspectul temeiniciei acesteia, cu privire la duratei pedepsei complementare aplicate inculpatului CC şi rejudecând cauza în aceste limite: Majorează durata pedepsei complementare aplicate prin sentinţa apelată faţă de inculpatul CC, constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia de primar), de la 4 ani la 5 ani.



Pedeapsa complementară se execută potrivit art. 68 alin. 1 lit. c) C.pen., respectiv după executarea pedepsei principale a închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

În temeiul art. 397 alin. (4) rap. la art. 2502 din C. proc. pen., Dispune menţinerea sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 18.05.2016 emisă în dosarul nr. 256/P/2015 al D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj asupra: - autoturismului marca Porsche Cayenne, proprietatea inculpatului CC, - terenului intravilan în suprafaţă de 74 mp şi a terenului intravilan în cotă de 9/788 parte aferentă parcării, proprietatea inculpatului CC, până la concurenţa sumei de 65.000 lei şi 5.000 euro, cu privire la care s-a dispus confiscarea specială. Dispune ca sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa din data de 18.05.2016 emisă în dosarul nr. 256/P/2015 al D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj să garanteze şi executarea cheltuielilor judiciare în cuantum de 57.000 lei (aferente fazelor de urmărire penală, judecata în primă instanţă şi judecata în apel).

Menţine în rest dispoziţiile sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. 2.În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b) Cod procedură penală, respinge ca nefondat apelul declarat de către inculpatul CC împotriva Sentinţei penale nr. 41/2022 din data de 24 februarie 2022, pronunţată de către Tribunalul Cluj în dosar nr. 2537/117/2016. În baza art. 272 C.proc.pen., stabileşte în favoarea Baroului de Avocaţi Cluj suma de 942 lei, reprezentând onorariul cuvenit d-lui av. SO, în calitate de apărător desemnat din oficiu pentru apelantul-inculpat, sumă ce se avansează din Fondul Ministerului de Justiţie. În temeiul art. 275 alin. 2 C.proc.pen., obligă apelantul-inculpat la plata în favoarea Statului Român a sumei de 17.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în apel. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea Ministerului Public în apel vor rămâne în sarcina Satului Român. Definitivă. Pronunţată azi, data de 24 noiembrie 2023, prin punerea deciziei la dispoziţia apelantului-inculpat şi procurorului prin intermediul grefei Curţii”, se arată în minuta instanței.

Joi noaptea, Cătălin Cherecheș, a susținut într-un live pe Facebook, că este nevinovat și că i s-au furat 10 ani din viață.

„Am suferit umilința publică, însoțită de acuzații mincinoase, dar nu am renunțat la luptă, și la a-mi apăra onoarea mea și a familiei mele”, a spus Cherecheș.

Cherecheș, condamnat pentru luare de mită

În februarie 2022, primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru luare de mită de către Tribunalul Cluj, decizia nefiind definitivă.

De asemenea, a primit interdicția de a ocupa funcția de primar. Astfel, instanța a dispus, pentru o perioadă de patru ani, interzicerea mai multor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia de primar.

Potrivit deciziei instanței, din durata pedepsei de 5 ani lui Cherecheș ar urma să îi fie scăzută perioada de câteva luni în care a stat în arest, în 2016.

De asemenea, instanța a dispus menţinerea sechestrului asigurător instituit de DNA asupra mai multor bunuri ale primarului, între care un autoturism Porsche Cayenne și mai multe terenuri. Instanţa a mai decis confiscarea sumei totale de la 65.000 lei şi 5.000 de euro, urmând ca în cazul în care nu se găsesc sumele menţionate, confiscarea să se realizeze prin echivalent. În acest dosar, DNA l-a trimis în judecată pe Cherecheș în septembrie 2018.

În 29 iunie 2023, Cătălin Cherecheș a anunțat că a revenit în PSD, „întorcându-se acasă”. Cherecheș a trecut și prin PNȚCD, UNPR și PNL.

Cătălin Cherecheș este primar la Baia Mare din 2011.

Cătălin Cherecheş a fost arestat preventiv pentru luare de mită în formă continuată de Tribunalul Cluj în 27 aprilie 2016, pe o perioadă de 30 de zile, iar Curtea de Apel Cluj a menţinut această hotărâre. Tribunalul Maramureş a prelungit, în 24 mai 2016, arestul preventiv al acestuia. Cătălin Cherecheş s-a aflat în perioada august – decembrie 2016 în arest la domiciliu, după care a fost plasat sub control judiciar.

Soacra primarului din Baia Mare, prinsă în flagrant când îi dădea 50.000 de euro mamei unei judecătoare pentru o pedeapsă mai blândă pentru edil

Soacra lui Cătălin Cherecheș, primarul din Baia Mare, a fost prinsă în flagrant, pe 8 noiembrie, în timp ce îi dădea mită 50.000 de euro mamei unei judecătoare de la Curtea de Apel Cluj care ar urma să pronunțe decizia definitivă în dosarul de corupție în care în prima instanță Cherecheș a fost condamnat la 5 ani de închisoare, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare.

Conform surselor citate, flagrantul a fost organizat într-un restaurant din Iulius Mall din Cluj-Napoca, soacra primarului fiind ridicată de procurori pentru a fi dusă la audieri la DNA.

Soacra primarului a fost prinsă în flagrant în timp ce îi dădea mită 50.000 de euro unei alte femei, mama unei judecătoare de la Curtea de Apel Cluj din completul care ar urma să pronunțe decizia definitivă în dosarul de corupție al lui Cherecheș, au declarat sursele judiciare.

Potrivit acestora, banii ar fi reprezentat un avans dintr-o sumă mai mare care ar fi fost promisă în schimbul unei pedepse mai blânde, au mai afirmat sursele citate.

În 19 octombrie, Curtea de Apel Cluj a amânat pentru 24 noiembrie pronunţarea în dosarul lui Cherecheş.

Cherecheș și-a criticat socrii că s-au implicat în dosarul său

Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, și-a criticat socrii, care sunt cercetaţi de DNA după ce au încercat să o mituiasă pe mama judecătoarei din dosarul său de corupție pentru o sentinţă mai blândă în proces.

„Ai impresia că justiţia e ca la piaţă” şi că “te trezeşti să învârţi prăjituri şi să le împachetezi în bani”, descriind toată întâmplarea drept „tot felul de poveşti de gospodine....”.

„...Nu ştiu ce au avut oamenii ăştia in cap. Au vrut să-mi facă cadou o astfel de chestiune şi au considerat că cineva ar aprecia astfel de cadouri. Deci eu consider că din perspectiva mea ca şi cetatean, respectiv din perspectiva mea, ca şi primar al municipiului Baia Mare, din perspectiva mea, ca şi om care se afla la un moment final într-un dosar care urmează a fi evaluat şi a se realiza pronunţarea de către completul de judecată în care se află doamna judecător, afectată sau pusă în vreun fel sub o astfel de situaţie de către mamă, soacră şi aşa mai departe, aşa cum participantele la acel parcurs de la prăjituri la bani, la firme şi la tot felul de poveşti de gospodine....”, a afirmat primarul din Baia Mare într-un clip pe pagina sa de Facebook.

