Primarul din Baia Marea, Cătălin Cherecheș, a făcut un live pe Facebook în noaptea dinaintea deciziei definitive a Curții de Apel Cluj în dosarul de corupție în care era acuzat de luară de mită, susținând că este nevinovat și că i s-a furat un deceniu din viață prin acest proces. Edilul a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită.

Îmbrăcat într-un costum albastru, cu cămașă albă și cravată bleu, Cătălin Cherecheș a spus, printre suspine și oftaturi, că este acuzat pe nedrept și că a pierdut 10 ani din viață din cauza acestui proces.

„Am suferit umilința publică, însoțită de acuzații mincinoase, dar nu am renunțat la luptă, și la a-mi apăra onoarea mea și a familiei mele”, a spus Cherecheș.

„Acest proces nu s-a desfășurat după dorințele sau interesele mele, nici măcar după drepturile mele cetățenești. Nu s-a luat în seamă că am îmbătrânit psihic și fizic mai mult decât timpul calculat aproape 10 ani, nu s-a luat în calcul că vreau și eu să-mi fac o familie, dar nu am vrut 10 ani ca o ființă din familia mea să sufere așa cum a suferit ani de zile mama mea”.

Cherecheș a acuzat că procesul său a fost amânat aproape 4 ani din cauza magistraților de la Tribunalul Cluj, „aruncând pisica moartă” în curtea lui.

„Eu am rămas cu consecințele altora în care instanța se grăbește să vegheze prescripția pronunțând cu orice preț pedeapsa în loc să vegheze justiția (...) Instanța care se va pronunța asupra dosarului meu, peste câteva ore, s-a pronunțat deja când judecătoarea care a făcut denunțul împotriva socrilor mei la DNA a uitat de traficul de influență, malformat în dare de mită. Paradoxal, o mamă de judecător nu trebuie să facă acest lucru și toate mi s-au pus public, și de doamna judecător, mie în cârcă. Eu aș fi suspect și interesul ar fi al meu”, a mai declarat primarul din Baia Mare.

Înainte de decizia Curții de Apel Cluj, Cătălin Cherecheș spunea că vrea un complet de judecată obiectiv.

„La acest ultim moment din coșmarului vieții mele mă gândesc la ce-mi doresc cel mai mult. Și ce-mi doresc cel mai mult este să fiu om. În fața instanței și om căruia i se se respectă și i se acordă drepturile omului. O instanță imparțială care veghează justitiția și drepturile omului sau una care mă păcălește și care este forțată să facă interesele altcuiva”, a precizat Cherecheș.

Primarul din Baia Mare a mai susținut că avea tot dreptul să ceară strămutarea dosarului.

Decizie definitivă în dosarul lui Cherecheș

Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită.

Magistraţii de la Curtea de Apel Cluj au decis să păstreze sentința anterioară a Tribunalului Cluj din februarie 2022.

Instanța a dispus, de asemenea, majorarea perioadei în care nu mai poate ocupa funcții publice de la 4 la 5 ani.

Magistrații au menţinut sechestrul pe bunurile edilului.

Potrivit deciziei instanței, din durata pedepsei de 5 ani lui Cherecheș ar urma să îi fie scăzută perioada de câteva luni în care a stat în arest, în 2016.

În completul de judecată s-a aflat judecătoarea pe care socrii lui Cherecheș au încercat să o mituiască pentru o pedeapsă mai blândă.

În februarie 2022, primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru luare de mită de către Tribunalul Cluj, decizia nefiind definitivă.

Soacra primarului din Baia Mare, prinsă în flagrant când îi dădea 50.000 de euro mamei unei judecătoare pentru o pedeapsă mai blândă pentru edil

Soacra lui Cătălin Cherecheș, primarul din Baia Mare, a fost prinsă în flagrant, pe 8 noiembrie, în timp ce îi dădea mită 50.000 de euro mamei unei judecătoare de la Curtea de Apel Cluj care ar urma să pronunțe decizia definitivă în dosarul de corupție în care în prima instanță Cherecheș a fost condamnat la 5 ani de închisoare, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare.

Conform surselor citate, flagrantul a fost organizat într-un restaurant din Iulius Mall din Cluj-Napoca, soacra primarului fiind ridicată de procurori pentru a fi dusă la audieri la DNA.

Soacra primarului a fost prinsă în flagrant în timp ce îi dădea mită 50.000 de euro unei alte femei, mama unei judecătoare de la Curtea de Apel Cluj din completul care ar urma să pronunțe decizia definitivă în dosarul de corupție al lui Cherecheș, au declarat sursele judiciare.

Potrivit acestora, banii ar fi reprezentat un avans dintr-o sumă mai mare care ar fi fost promisă în schimbul unei pedepse mai blânde, au mai afirmat sursele citate.

În 19 octombrie, Curtea de Apel Cluj a amânat pentru 24 noiembrie pronunţarea în dosarul lui Cherecheş.

Cherecheș și-a criticat socrii că s-au implicat în dosarul său

Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, și-a criticat socrii, care sunt cercetaţi de DNA după ce au încercat să o mituiască pe mama judecătoarei din dosarul său de corupție pentru o sentinţă mai blândă în proces.

„Ai impresia că justiţia e ca la piaţă” şi că “te trezeşti să învârţi prăjituri şi să le împachetezi în bani”, descriind toată întâmplarea drept „tot felul de poveşti de gospodine....”.

„...Nu ştiu ce au avut oamenii ăştia in cap. Au vrut să-mi facă cadou o astfel de chestiune şi au considerat că cineva ar aprecia astfel de cadouri. Deci eu consider că din perspectiva mea ca şi cetatean, respectiv din perspectiva mea, ca şi primar al municipiului Baia Mare, din perspectiva mea, ca şi om care se afla la un moment final într-un dosar care urmează a fi evaluat şi a se realiza pronunţarea de către completul de judecată în care se află doamna judecător, afectată sau pusă în vreun fel sub o astfel de situaţie de către mamă, soacră şi aşa mai departe, aşa cum participantele la acel parcurs de la prăjituri la bani, la firme şi la tot felul de poveşti de gospodine....”, a afirmat primarul din Baia Mare într-un clip pe pagina sa de Facebook.