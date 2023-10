ESENTIAL Sâmbătă, 21 Octombrie 2023, 20:44

Palestinienii din România s-au strâns în Piața Universității din București pentru a protesta împotriva „crimelor comise de Israel împotriva poporului palestinian”, potrivit Asociației Comunității Palestiniene din România, organizatoarea protestului. La miting au luat parte în jur de 600 de persoane, printre care și cetățeni români, nemți, sirieni sau iranieni.

Protestul pro-Palestina de la București Foto: Tudor Pană

„Palestina liberă! Opriți războiul! Opriți flagelul!” se aude cum scandează oamenii care s-au adunat în semn de solidaritate cu Palestina în fața Palatului Universității. Au pancarte pe care scrie „Bombing kids is not self defense (A bombarda copiii nu este legitimă apărare)” sau „În Gaza au omorât chiar și umanitatea”.

Jandarmii verifică gențile tuturor la intrarea în perimetrul protestului, dar și mesajele de pe pancarte. Câțiva oameni nu au fost lăsați să intre din cauza mesajelor lor.

În mașina Jandarmeriei era amplasat un scanner asemănător cu cele din aeroport, prin care erau trecute gențile jurnaliștilor. Protestatarii erau controlați cu detectoare de metale la intrare.

Foto: Tudor Pană

În timpul în care autoritățile controlau oamenii, o femeie în vârstă, cu șapcă albastră, care vorbea în engleză, s-a apropiat de gard pentru a-i atrage atenția unei protestatare în legătură cu textul scris pe hârtia pe care tânăra o ținea în mână.

-Tu știi cine a bombardat spitalul, de fapt? - întreabă femeia.

-Nu există scuze, oricine ar fi fost, răspunde tânăra. Deocamdată nu e clar cine ar fi făcut-o.

„Minciunile din presă”

Femeia a plecat la scurt timp, fără ca discuția să ajungă la o concluzie. Incertitudinile și contradicțiile din presă au fost o temă centrală a protestului.

Mai mulți protestatari aveau pancarte în care criticau „minciunile din presă” sau redacții precum BBC News, pe care le acuză că ar legitima „genocidul comis de Israel”.

Foto: Andra Mureșan / HotNews.ro

Omar este de aceeași părere și vorbește din ce în ce mai rapid atunci când pomenește de știri. „Cred că este un dezechilibru între știrile occidentale și cele din Orientul Mijlociu”. Tânărul este din Tunisia și locuiește în România de 11 ani. „Cauza palestiniană mi-a fost povestită încă de când eram alăptat. De când suntem mici, (n.r.: părinții) ne învață despre discriminarea care se întâmplă în lumea musulmană”.

Mai mulți oameni, cățărați pe o scenă improvizată din mai multe piese de mobilier stradal, se apropie unii de alții și strigă împreună „Opriți măcelul! Salvați Copiii din Gaza. Salvați copiii nevinovați din Gaza!”

Pe fundal se aude piesa „My blood is palestinian” a lui Mohammad Assaf, un cântăreț de muzică pop palestinian. Melodia a devenit populară odată cu protestele palestinienilor din 2021 împotriva acțiunilor Israelului din satul Sheikh Jarrah, potrivit Al Jazeera și a fost scoasă de pe platforme precum Spotify pentru că „ar incita la violență împotriva Israelului”.

Foto: Andra Mureșan / HotNews.ro

„Noi nu suntem de acord să moară niciun civil. Nici de-o parte, nici de alta”

În mulțime, Zuher, cetățean român de origine siriană, strigă alături de prietenul său. Au venit astăzi la protest, în primul rând, „pentru a opri acest masacru care este condus la nivel mondial împotriva copiilor din Palestina”. Singura soluție pe care o vede în acest moment ar fi ca fiecare să stea la masa negocierilor, însă de 75 de ani nu a observat vreo schimbare.

„Aceeași lege care e aplicată în Europa pentru Ucraina, ar trebui să fie aplicată și în România”, continuă sirianul. „Noi nu suntem de acord să moară niciun civil. Nici de-o parte, nici de alta”, mai spune Zuher.

Foto: Andra Mureșan / HotNews.ro

Același lucru l-a spus la microfon Shadi, un tânăr palestinian, în fața mulțimii. „Mulți palestinieni, inclusiv eu, suntem întrebați dacă susținem ceea ce face Hamas”, continuă bărbatul. „Noi condamnăm și nu suntem de acord cu uciderea civililor, de ambele părți”, este de părere Shadi.

Maryam este pe jumătate palestiniană, pe jumătate româncă. Are 21 de ani și chiar dacă s-a născut în România, spune că se simte apropiată de oamenii din Gaza.

„Nu am venit pentru că sunt palestiniană, pentru că și aici, după cum vezi, sunt și alte nații. Vedem români, palestinieni, dar nu asta contează, ce naționalitate ești. Suntem împotriva tuturor acțiunilor care se întâmplă acum în Palestina”, spune ea.

Foto: Tudor Pană

Are prieteni blocați în Fâșia Gaza cu care comunică greu, pentru că nu mai au internet. De la atacul Hamas, din 7 octombrie, Israelul a început asediul Fâșiei Gaza și i-a tăiat aprovizionarea cu electricitate, combustibil, mâncare sau apă.

„Stăteam acasă și am văzut știrile, ca orice om, pe social media”, continuă Maryam. „La început, la primul atac, am crezut că se potolește. Dar când am aflat că deja am ajuns la 4.000 de martiri uciși, dintre care peste 1.000 copii…”, spune fata. A venit astăzi în Piața Universității ca să-și arate solidaritatea față de rudele și prietenii ei, singurul lucru pe care simte că-l poate face.

Foto: Andra Mureșan / HotNews.ro

Lumea urlă în cor „Cu sufletul, cu sângele, susținem Gaza!”. Câțiva oameni iau pe rând cuvântul pe scena improvizată, la microfon. La un moment dat, a avut loc un moment de reculegere pentru toți oamenii din Gaza.

Protestul s-a încheiat în jurul orei 18.00. Oamenii au ieșit pe rând, cu steagurile fluturând în mâinile lor.

Astăzi au avut loc manifestații și în Londra, unde s-au adunat în jur de 100.000 de oameni, potrivit BBC. Un marș identic a avut loc în 14 septembrie, tot în Londra, când mai mulți protestatari au fost amendați.

Situația este similară și în alte părți din Europa, unde protestele pro Palestina sunt înăbușite. Un exemplu ar fi Franța, care a interzis protestele pro Palestina și a jurat că va proteja evreii de antisemitism, potrivit AP News. De asemenea, poliția a intervenit în Germania la un protest în semn de solidaritate cu oamenii din Fâșia Gaza.

Foto: Andra Mureșan / HotNews.ro