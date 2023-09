ESENTIAL Luni, 25 Septembrie 2023, 23:17

HotNews.ro

0

Tudor Buzatu, fiul șefului CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, arestat pentru luare de mită, a demisionat sâmbătă din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului, iar Decizia de eliberare din funcție a fost publicată luni seară în Monitorul Oficial.

Tudor Buzatu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Tudor Buzatu a fost numit în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciucă în ianuarie 2022.

Acesta şi-a dat demisia din Guvern după ce tatăl său a fost prins în flagrant primind mită.

Tudor Buzatu a declarat sâmbătă despre renunţarea la funcţia de secretar de stat de la Secretariatul General al Guvernului şi decizia PSD de a-l exclude pe tatăl său că „iubeşte partidul din care face parte, înţelege atitudinea lor, este o atitudine politică, dar nu ştie dacă este corectă sau incorectă”.

„Nu am niciun fel de răspunsuri, nici măcar pentru mine. Eu înţeleg, iubesc partidul din care fac parte, înţeleg şi atitudinea lor, este o atitudine politică, nu ştiu dacă este corectă sau incorectă. Am preferat să anunţ, am anunţat telefonic, nu am apucat în scris, am anunţat că îmi înaintez demisia”, a spus Tudor Buzatu, după reţinerea tatălui său, într-o intervenţie la Observator, relatează News.ro.

Dumitru Buzatu a fost prins în flagrant, vineri seară, de procurorii DNA, în timp ce primea o mită de 1,25 milioane de lei. După șase ore de percheziții la locuința sa, acesta a fost dus la DNA Iași pentru audieri, iar dimineață a fost reținut pentru 24 de ore. Sâmbătă seară, Tribunalul Vaslui a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

În momentul primirii genții cu 1,25 de milioane de lei, Buzatu îi spune omului de afaceri Emil Savin: „Săru'mâna, Emil! Încă o dată îți mulțumesc, că eram pe drojdie”.

Omul de afaceri Emil Savin, cel care i-a dat geanta cu bani lui Dumitru Buzatu, susține că l-a denunțat la DNA doar pe expertul din dosarul spăgii de 1.25 milioane de lei, nu și pe șeful Consiliul Județean Vaslui.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Emil Savin a declarat că nu l-a denunțat pe președintele Consiliului Județean Vaslui Dumitru Buzatu, care a fost prins în flagrant primind mită, ci pe expertul din dosarul baronului PSD.

Expertul ar fi primit de la omul de afaceri care este martor în dosar suma de 714.000 de lei pentru a întocmi un raport de expertiză privind lucrări de modernizare a drumurilor executate de firma acestuia, raport care să contrazică propriul raport realizat anterior în baza unui contract cu Consiliul Judeţean şi care nu corespundea realităţii din teren.

De asemenea, pentru suma de bani pretinsă, expertul i-ar mai fi promis omului de afaceri că va interveni pe lângă factorii decidenţi din cadrul Consiliului judeţean Vaslui şi că-i va determina pe aceştia să achite facturile emise de societatea omului de afaceri pentru lucrările executate.

Citește și:

Ciolacu, despre cazul Buzatu: Nimeni nu ar trebui să aibă mai mult de două mandate în administrație