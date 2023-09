INTERNATIONAL Luni, 25 Septembrie 2023, 21:15

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, se declară dezamăgit de cazul de corupție care zguduie partidul și spune că va înăspri criteriile de integritate din partid astfe încat „cazul Buzatu” să fie printre ultimele de corupție din partidul său.

„De când am preluat eu partidul nu am avut astfel de cazuri.Sper să fie printre ultimele... Nimeni care are o problemă penală nu va mai candida din partea PSD”, a declarat Ciolacu într-un interviu acordat la Antena 3.

Acesta propune ca nicio persoană să nu mai stea într-o funcție administrativă mai multe de două mandate:

„Pe cale constituțională nu se poate, dar pe cale de partid... Te îndepărtezi de realitate. Nu mai era în lumea reală”, spune el.

Gaura din bugetul de stat / TVA cu o cifră

Premierul dă vina pentru gaura din buget pe Florin Cîțu și fosta guvernare spunând că nu se știe unde s-au dus acei bani dat fiind și contextul complex al pandemiei.

Întrebat dacă Comisa Europeană i-a cerut să mărească semnificativ TVA-ul, Ciolacu spune ca au fost rapoarte ale unor instituții europene care sugerau asta, dar susține că i-a „transmis clar” președintei CE că va menține TVA-ul cu o singură cifră pentru a nu prăbuși puterea de cumpărare a românilor.

Premierul insistă că el nu mărește nicio taxă, ci doar „a mai scos din excepții” pentru a asigurare „o taxare corectă”. „Niciun român simplu nu va avea de suferit”, dă asigurări Ciolacu.

„Avem un sistem bugetar ceaușist”

De asemenea, liderul guvernului spune că va grăbi reducerea și reorganizarea aparatului bugetar, deși datele îl contrazic până acum. Sarcina va cădea pe fiecare ministru care trebuie să vină cu un proiect clar de decentralizare. „Avem un sistem bugetar ceaușist și trebuie să mergem pe calea modernizării”, spune Ciolacu.

Despre cota unică

Premierul susține că România nu mai are în mod real acum o cotă unică de impozitare, iar aceasta este depășită, doar țara noastră și Rusia păstrând acest sistem.

Liderul PSD se pronunță pentru intrarea în vigoare a unor cote progresive de impozitare începând chiar cu 2025.