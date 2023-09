ESENTIAL Vineri, 22 Septembrie 2023, 18:28

HotNews.ro

0

Farmacistul care trafica mii de comprimate de Fentanil şi Oxicodonă, cele mai periculoase droguri existente în prezent pe piaţă, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a decis vineri Tribunalul Bucureşti, potrivit Agerpres.

Suspect reținut Foto: Shutterstock

Potrivit DIICOT, în perioada iulie 2022 - 21.09.2023, bărbatul a traficat şi deţinut în vederea comercializării mari cantităţi de droguri de risc şi mare risc, respectiv 13.000 comprimate ce conţin ca substanţă activă Fentanil, 868 comprimate ce conţin ca substanţă activă Oxicodonă, 817 plasturi cu eliberare prelungită ce conţin ca substanţă activă Fentanil, 3.243 fiole morfină, 3.250 comprimate morfină, 263 comprimate Codeină, 487 comprimate conţinând substanţă activă Alprazolam, precum şi 1.800 comprimate de Diazepam, Lorazepam, Bromazepam, Rivotril, medicamente ce reprezintă droguri de risc.

Procurorii au efectuat joi trei percheziţii domiciliare în acest caz, fiind găsite mari cantităţi de droguri şi medicamente: 2.635 de comprimate care conţin Fentanil, 2.921 de comprimate care conţin morfină, 1.292 de fiole cu morfină, 140 de fiole care conţin un substitut al morfinei, 379 de plasturi cu Fentanil, 96 de comprimate de Oxicodonă şi 74 de comprimate ce conţin metilfenidat (substanţă care se află în tabelul anexă nr. II al Legii 143/ 2000), 123 de comprimate ce conţin Dihidrocodeină, 66 de comprimate de Codeină, dar şi alte comprimate care conţin ca substanţe active Codeină, Diazepam, Oxazepam, Bromazepam, Nitrazepam, Zolpidem şi Fenobarbital.

De altfel, farmacistul a fost prins de procurori având asupra sa o cutie cu 790 comprimate de Fentanil.

Vindeau Fentanil și Oxicodonă expirate, care ajungeau la concerte

Farmacistul care furniza droguri dealerilor din București colabora cu un coleg de muncă și ar fi scos pe piața neagră inclusiv medicamente expirate, la care avea acces prin prisma funcției sale. Potrivit interceptărilor din dosar, cei doi ar fi început să vândă droguri încă de acum patru ani și distribuiau mii de comprimate într-o singură zi, relatează Digi24.ro.

Rețeaua a fost înființată de farmacistul cunoscut în lumea traficanților drept Costi în anul 2019, împreună cu un coleg de muncă. Între timp, acesta din urmă a devenit din colaborator - denunțător la DIICOT.

Din mărturia colaboratorului, în 2019 cei doi au început să discute cum ar putea să scoată din circuitul farmaceutic mai multe medicamente care au regim de stupefiante și să le comercializeze către diverși consumatori. Au început cu Oxicodona, iar de un an au început să se axeze și pe Fentanil. „Atunci a apărut cererea pe piață”, a mărturisit bărbatul.

Colaboratorul mai menționează că nu țineau drogurile acasă, ci la depozitul unde au fost descinderile DIICOT. „Nu ține medicamentele pe care le scoate din circuitul legal acasă, ci le păstrează la sediul firmei, de unde periodic, pe baza comenzilor pe care i le dădeam într-un limbaj codificat, mi le aducea acasă”, spune bărbatul, care dădea drogurile mai departe.

În momentul în care colaboratorul, care era și dealerul, primea informații că pe piață există astfel de cereri, îi spunea farmacistului ce anume și cât să scoată din depozitul farmaciei.

Din mărturia bărbatului reiese că cei doi comercializau și medicamente expirate, destinate distrugerii. Aceștia falsificau niște procese verbale pe care scriau că pastilele vor fi distruse, apoi le luau și le vindeau pe piața neagră, mai relatează Digi24.ro.

„Produsele expirate, dar care continuă să îsi producă aceleasi efecte din punct de vedere farmaceutic, deși ele se mai diminuează odată cu trecerea timpului, sunt centralizate şi adunate de Costi (...) Aceste medicamente sunt destinate distrugerii”, a declarat colaboratorul.

Discuție farmacist - colaborator:

Colaborator: Voiam să discut cu tine, am niște cereri pentru tine, că cică sunt niște concerte weekendul viitor. Da, weekendul viitor sunt 2 sau 3 concerte aici în București.

Farmacist: Păi și trebuie să pregătim?

Colaborator: Îmi trebuie neapărat Fentanil de 100, Oxy...

Farmacist: Oxy, ce mi-ai zis tu...

Colaborator: Da, de la urgență mi-a spus...

Farmacist: Dar acum, la următoarea tură o să fie ceva de 40, pentru că din ăla am strâns mai mult în perioada în care ai lipsit tu, gândindu-mă la abonament, dar ajung la stoc zero și trebuie să mă apuc să le strâng pe alea din țară pe care le mai am păstrate undeva. Dau drumul la asta?

Colaborator: Da!