ESENTIAL Miercuri, 16 August 2023, 16:12

2

În Turcia a fost depășit recordul național de temperatură, maxima absolută atingând +49,5 C, în provincia Eskisehir, în regiunea Anatolia. Cel mai puțin cald la prânz a fost la Istanbul: doar 26 C. Recordul fusese depășit în 2021, când era „răsturnat” un record de la 1961!

50 de grade Celsius Foto: Shutterstock

Turcia este în plin val de căldură de câteva zile, iar pe 14 august au fost +49,5 C în Anatolia, depășind recordul de +49,1 C, stabilit în 2021. Tot atunci au fost 48 C la Kilis și 47 C la Marash. În Diyarbakır au fost 45 C, iar la Gaziantep, 44 C.

Nopțile au fost fantastic de calde, minima fiind de 34 C marți dimineață, la Urfa. Doar la munte nopțile au fost ceva mai acceptabile, cu temperaturi de sub 10 grade Celsius la peste 1.600 m alt.

Vechiul record a fost de +49,1 C, la Cizre, stabilit pe 21 iulie 2021. Atunci era depășit un record ce data de la 1961, tot de la Cizre, (49 C), în provincia Șanliurfa.

Surse: AP, duvarenglish.com.