Un subinspector din cadrul Direcției Generale Anticorupție (DGA), Serviciul Județean Anticorupție Olt, susține că șefii DGA l-au amenințat după ce a avut o dispută la examenul de licență cu judecătorul Alin Sorin Nicolescu, unul dintre cei care i-a achitat pe torționarii disidentului Ursu.

Ofițeri DGA Foto: AGERPRES

Ciorîia Gheorghe Giorgian susține, pe Facebook, că a avut un schimb de replici cu magistratul pentru că n-ar fi fost destul de rapid când i s-a cerut cartea de identitate la examenul pe care îl susținea la Universitatea Titu Maiorescu, unde urmase cursurile de drept european.

Ulterior, disputa a continuat deoarece judecătorul ar fi comentat când unii candidați cereau să meargă la toaletă. Acesta i-ar fi cerut cartea de identitate din nou pentru a-i nota datele, iar politistul i-ar fi spus că este ilegal.

„În momentul in care m-am așezat în bancă, acesta s-a asigurat de faptul ca nu îl aude nimeni, și m-a întrebat ironic "Bă ești prost?" după care mi-a luat cartea de identitate și a dus-o la catedră pentru a îmi nota datele de pe aceasta (cel mai probabil într-o agendă personală sau pe o foaie, nicidecum într-o agendă înregistrată), sau poate chiar a pozat-o, nu am certitudine ce a făcut cu cartea mea de identitate. După aproximativ 3 minute, acesta s-a întors la mine, mi-a dat înapoi cartea de identitate și m-a întrebat în repetate rânduri unde lucrez ca să vorbească el cu șefii mei (lucru destul de important în cele pe care le voi relata). Moment în care i-am spus faptul că lucrez în cadrul Direcției Generale Anticorupție și că poate vorbi cu domnul Liviu Vasilescu care este Director General, dar totodată l-am întrebat și pe dumnealui cine este, moment în care acesta mi-a spus că este Nicolescu Alin Sorin, judecător la Înalta Curte de Casație si Justiție și m-a asigurat de faptul că va vorbi cu domnul Vasilescu ca să îi povestească cele întâmplate”, a scris pe Facebook, Ciorîia Gheorghe Giorgian.

El a adăugat că a doua zi a fost chemat să discute cu șefii DGA. Polițistul îi acuză pe chestorul principal Liviu Vasilescu, șeful DGA, și pe adjuncta sa, chestorul șef Manuela Popescu, că l-ar fi obligat să meargă să-și ceară scuze de la magistratul de la Înalta Curte și l-au acuzat că a făcut instituția de râs, iar dacă nu-i convine să plece din Poliție.

„Aceștia m-au întrebat daca știu de ce sunt aici, răspunsul din partea mea fiind unul negativ. Apoi aceștia mi-au spus că mă aflu acolo din cauza discuției purtate cu domnul judecător Nicolescu Alin Sorin, iar domnul Vasilescu chiar spunându-mi că daca nu îmi place la Direcția Generală Anticorupție, să plec la poliție, fiind oarecum o amenințare voalată din partea lui. Atât domnul Director General cât și doamna Director General Adjunct au început să îmi zică că atitudinea mea a fost una greșită și că am făcut de ras Direcția Generala Anticorupție prin atitudinea pe care am avut-o (aparent, să nu fii lăsat calcat in picioare, să fii demn și să nu accepți abuzurile înseamnă să pătezi imaginea și să faci de ras instituția), aceștia spunându-mi totodată că domnul judecător Nicolescu Alin Sorin, și-a sunat unii prieteni din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, prieteni care l-au sunat pe domnul Director General Liviu Vasilescu ca să îl întrebe de mine și să îi povestească speța întâmplata”, a povestit el pe Facebook.

„Sper să înțelegi ceva din ecuația asta pentru că ți-a trecut un glonț pe la ureche..”

Polițistul spune că a mers la Înalta Curte unde a așteptat o oră fără ca judecătorul să apară. Apoi a primit un telefon de la adjuncta DGA care i-a spus că magistratul este la Direcția Anticorupție. Apoi a primit două mesaje pe WhatsApp de la judecător.

„Am așteptat în fața Înaltei Curți de Casație si Justiție aproximativ o oră, fără să primesc vreun mesaj de la domnul judecător (aceasta fiind dispoziția dată de domnul Director General Liviu Vasilescu, să aștept acolo oricât ar fi necesar), iar la un moment dat primesc un apel telefonic de la doamna Director General Adjunct, Manuela Popescu care îmi comunică că domnul judecător Nicolescu Alin Sorin este la sediul Direcției Generale Anticorupție si că pot pleca spre casă, lucru pe care l-am și făcut. La un moment dat, la ora 15:08, respectiv 15:09 primesc două mesaje pe WhatsApp din partea domnului judecător Nicolescu Alin Sorin, mesaje care spun următoarele lucruri " Sper să înțelegi ceva din ecuația asta pt ca ti a trecut un glont pe la ureche..." respectiv "..si atentie la steroizi ca o sa ti prajeasca creierul"”, povestește politistul pe Facebook.

În final, Ciorîia Gheorghe Giorgian spune că se teme pentru cariera sa „deoarece domnul judecător Nicolescu Alin Sorin pare să fie atât de influent încât să poată controla conducerea Direcției Generale Anticorupție ca pe niște simple marionete”.

Ce spune DGA

​Direcția Generală Anticorupție confirmă că polițistul a fost chemat pentru lămuriri după ce un cadru universitar a informat că a avut un diferend cu acesta care i-a prezentat legitimația de serviciu, însă discuția „a avut ca scop clarificarea unei situații”.

Potrivit DGA, față de ofițer nu s-a dispus nicio măsură disciplinară și că acesta nu se află în cursul vreunei cercetări de natură disciplinară

Ce spune DGA:

În legătură cu aspectele prezentate în spațiul public de un ofițer DGA în contextul susținerii examenului de licențā la o facultate din cadrul Universității "Nicolae Titulescu" din București, facem următoarele precizări:

Un cadru universitar a adus la cunoștința conducerii instituției faptul că, în contextul susținerii examenului menționat, un student cu care a avut un diferend și-a declinat calitatea de ofițer al Direcției Generale Anticorupție prezentând și o legitimație de serviciu.

Având în vedere aceste aspecte, conducerea instituției a solicitat ofițerului în cauză lămuriri cu privire la situația prezentată, ocazie cu care a purtat o discuție cu acesta.

În contextul discuției menționate, ofițerul a confirmat faptul că a avut un schimb de replici în contradictoriu cu un cadru universitar și, totodată, a confirmat faptul că l-a încunoștiinţat pe acesta despre calitatea lui de ofițer DGA.

Discuția purtată la începutul lunii iulie a.c. cu ofiţerul în cauză a avut ca scop clarificarea unei situații, prezentată conducerii DGA ca fiind una nepotrivită pentru profilul și atitudinea unui ofițer de poliție al Direcției Generale Anticorupție.

Menționăm faptul că ofițerul DGA lucrează de aproximativ 1 an la Serviciul Județean Anticorupție Olt, fiind definitivat de curând în profesie ca ofițer cu atribuţii pe linie de prevenire a corupţiei.

Totodată, precizăm faptul că față de ofițer nu s-a dispus nicio măsură disciplinară și că acesta nu se află în cursul vreunei cercetări de natură disciplinară.

Sindicatul Europol se oferă să-i scrie demisia lui Vasilescu

Sindicatul polițiștilor Europol critică situația relatată de politistul DGA și se oferă să-i scrie demisia lui Liviu Vasilescu.

„Dacă ați avut impresia că DGA-ul este o instituție unde “integritatea” este crez, ne demonstrează Liviu Vasilescu contrariul. Practicile securiste de intimidare și hărțuire sunt instrumente frecvent folosite de acest personaj care și-a demonstrat de-a lungul timpului impotența profesională. Totuși, trebuie să ai mare tupeu ca la nici 1 lună de la reportajul Recorder referitor la cazul ofițerului hăituit de la Bihor, să-i ordoni unui subaltern să vină de la Olt la București, din timpul programului în care acesta avea de cercetat fapte de corupție, pentru a-l intimida, pentru a-l pedepsi cu “pshihologul” dar și pentru a-l obliga să își ceară scuze supraveghetorului de la examen, care este și “puțin” judecător la Înaltă Curte de Casație și Justiție”, au scris cei de la Sindicatul Europol pe Facebook.

Cine este Alin Sorin Nicolescu

Completul de trei judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție care a decis achitarea foştilor ofiţeri de securitate Marin Pârvulescu şi Vasile Hodiş - acuzați că l-au torturat pe disidentul Gheorghe Ursu, care a murit la Jilava, în 17 noiembrie 1985 - a fost format din magistrații Valerica Voica, Constantin Epure și Alin Sorin Nicolescu.

Judecătorul Alin Sorin Nicolescu este colegul de complet al lui Constantin Epure. În 2021, cei doi l-au achitat pe fostul ministru de Interne Gabriel Oprea, judecat în dosarul deturnării de fonduri operative de la DIPI (Departamentul de informații și protecție internă, serviciul secret al MAI), conform presshub.ro.

Recent, Valerica Voica, Constantin Epure și Alin Sorin Nicolescu l-au achitat pe deputatul Mihai Lasca în dosarul în care a fost judecat pentru constituire a unui grup infracțional organizat care s-ar fi ocupat cu traficul de migranți. Fost deputat AUR, Lasca a fost exclus din partid.

În ultima sa declarație de avere, din luna mai, judecătorul a trecut patru terenuri intravilane, două terenuri agricole, toate în Gorj, precum și două case (una la Târgu Jiu, cealaltă în comuna Bălești, Gorj) și patru apartamente - trei în București și unul la Constanța.

El a trecut și 3 autoturisme- AUDI Q5, MERCEDES, INFINITI Q50.

În anul fiscal anterior, el a încasat de la ICCJ, din salariu, 252.093 de lei, de la Curtea de Apel București - 14.826 de lei reprezentând „drepturi salariale restante din hotarari judecatoresti”, de la CSM a primit 13.354 de lei „drepturi bănești din comisii”, iar de la Universitatea Nicolae Titulescu București, unde este cadru didactic, a primit 56.000 de lei.