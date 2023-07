ESENTIAL Joi, 27 Iulie 2023, 18:10

Completul de trei judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție care a decis joi achitarea foştilor ofiţeri de securitate Marin Pârvulescu şi Vasile Hodiş - acuzați că l-au torturat pe disidentul Gheorghe Ursu, care a murit la Jilava, în 17 noiembrie 1985 - a fost format din magistrații Valerica Voica, Constantin Epure și Alin Sorin Nicolescu.

Cine este judecătorul Constantin Epure

Magistratul Constantin Epure de la Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, în mai 2019, după doi ani de procedură de Cameră preliminară, să retrimită dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 la Parchetul Militar, după ce a anulat mare parte din probe, scrie presshub.ro.

Dosarul fusese finalizat de Secția Parchetelor Militare din Parchetul Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie în iunie 2017, fiind trimise în judecată 14 persoane, printre care Ion Iliescu, Petre Roman şi Virgil Măgureanu.

Dosarul Mineriadei a fost retrimis Parchetului pentru refacerea anchetei, iar soluția a generat un val de nemulțumiri în rândul părților civile din dosar care s-au aflat în sală și care au acuzat atunci „injustiția”. „Pentru injustiția asta nefuncțională aservită ne luptăm de 29 de ani, au rămas urmași, dar acest dosar istoric arată clar că noi cu sânge am câștigat libertatea. Ce rost mai am eu față de societate, când nu am parte de acest proces echitabil? Bataie de joc”, spunea atunci Marin Stoica, care în iunie 1990 a fost bătut cu sălbăticie, până a intrat în comă.

Decizia nu a fost însă definitivă, fiind atacată atât de către Parchetul General, cât și de către sute de victime și de moștenitori ai acestora. În decembrie 2020, instanța supremă a respins ca nefondate aceste contestaţii. Cazul se află încă în cercetări pentru refacerea urmăririi penale.

De asemenea, judecătorul Constantin Epure a făcut parte din Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care în decembrie 2022 a stabilit să se aplice prescripția dosarelor penale în urma unei decizii a Curții Constituționale, mai scrie presshub.ro.

Conform ultimei sale declarații de avere din iunie 2023, judecătorul Constantin Epure a obținut venituri din salarii, în anul fiscal anterior, de 241.992 de lei de la Înalta Curte de Casație și Justiție. De asemenea, el a încasat de la Curtea de Apel București 64.166 de lei reprezentând „restanțe salariale stabilite prin hotărâri judecătorești”. De la instanța supremă, magistratul a mai încasat 19.322 de lei, reprezentând „venituri din concursuri si restanțe salariale stabilite prin hotărâri judecătorești”.

El a mai primit 8.535 de lei de la Consiliul Superior al Magistraturii, reprezentânnd „venituri din concursuri”.

Cine este Alin Sorin Nicolescu

Judecătorul Alin Sorin Nicolescu este colegul de complet al lui Constantin Epure. În 2021, cei doi l-au achitat pe fostul ministru de Interne Gabriel Oprea, judecat în dosarul deturnării de fonduri operative de la DIPI (Departamentul de informații și protecție internă, serviciul secret al MAI), conform presshub.ro.

Recent, Valerica Voica, Constantin Epure și Alin Sorin Nicolescu l-au achitat pe deputatul Mihai Lasca în dosarul în care a fost judecat pentru constituire a unui grup infracțional organizat care s-ar fi ocupat cu traficul de migranți. Fost deputat AUR, Lasca a fost exclus din partid.

În ultima sa declarație de avere, din luna mai, judecătorul a trecut patru terenuri intravilane, două terenuri agricole, toate în Gorj, precum și două case (una la Târgu Jiu, cealaltă în comuna Bălești, Gorj) și patru apartamente - trei în București și unul la Constanța.

El a trecut și 3 autoturisme- AUDI Q5, MERCEDES, INFINITI Q50.

În anul fiscal anterior, el a încasat de la ICCJ, din salariu, 252.093 de lei, de la Curtea de Apel București - 14.826 de lei reprezentând „drepturi salariale restante din hotarari judecatoresti”, de la CSM a primit 13.354 de lei „drepturi bănești din comisii”, iar de la Universitatea Nicolae Titulescu București, unde este cadru bdidactic, a primit 56.000 de lei.

Cine este Valerica Voica

A făcut parte din completul de jduecată care l-a eliberat pe Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorului 5 din București.