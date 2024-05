ESENTIAL Marți, 21 Mai 2024, 11:30

Smaranda Ștreangăeste un profesionist în finanțe cu o experiență vastă de management acumulată atât în cadrul firmelor antreprenoriale românești, cât și în companii multinaționale. De-a lungul carierei a ocupat diverse roluri de conducere, de la senior auditor în audit financiar și consultanță, până la poziția de Chief Financial Officer (CFO).

Smaranda Ștreangă Foto: WU Executive Academy

Recent, Smaranda a decis să își canalizeze cunoștințele și pasiunea către antreprenoriat, devenind Managing Partner al companiei Finance for Growth. Alături de colegii săi cu expertiză în domeniul financiar, susține dezvoltarea IMM-urilor locale, oferindu-le asistență în elaborarea planurilor de afaceri, gestionarea eficientă a proiectelor și atragerea finanțărilor.

Smaranda Ștreangă este absolventă de studii universitare și EMBA la WirtschaftsUniversitat Vienna (WU). De asemenea, deține calificări și certificări în domeniul financiar: ACCA, membră CAFR.

„Am urmat programul WU EMBA Bucharest în perioada 2012-2013. În acel moment, după aproximativ 10 ani de carieră în domeniul financiar, am decis că este necesar să îmi extind orizonturile și să obțin o înțelegere holistică asupra unui business. Programul de la WU m-a atras prin diversitatea subiectelor, calitatea profesorilor cu experiență regională/internațională, cât și modulele de studiu practic din program”, afirmă Smaranda.

La cursurile de Executive MBA, a avut ocazia să învețe multe lucruri utile, care nu numai că i-au îmbogățit cunoștințele teoretice, dar i-au și oferit instrumente aplicabile direct în activitatea sa de atunci și, ulterior, în cea de antreprenor. „Prin intermediul programului de EMBA am aprofundat și alte domenii conexe cu munca mea, de la marketing, statistică, la negociere și nu numai. Am găsit utile teoriile de negociere, discuțiile despre bugete, strategiile de lansare de business din timpul proiectelor/studiilor de caz și analiza criteriilor de decizie în anumite situații. De asemenea, vizitele la unele companii din Austria și SUA au fost prilejul unor schimburi de experiență interesante.”

Nu în ultimul rând, unul dintre avantajele majore ale programului Executive MBA, așa cum consideră Smaranda, constă în oportunitatea unică de a interacționa cu colegi executivi din industrii diverse și de schimba idei și experiențe cu aceștia. „Fiecare dintre noi a contribuit cu experiența proprie din perspectiva domeniului său de activitate (bănci/asigurări, HR, comercial/vânzări, consultanță, IT, financiar, antreprenori etc.). Am învățat aspecte importante de la colegii mei legate de dinamica și comunicarea echipelor multidisciplinare.”

Spune că acum, după ce a experimentat atât rolul de manager într-o organizație, cât și pe cel de antreprenor, poate înțelege mai bine cele două perspective și aprecia unicitatea și provocările fiecărui rol. „Deși diferite ca perspective, cele două ipostaze se întrepătrund: un antreprenor de succes are nevoie de manageri buni pe care să se poată baza în execuția viziunii, în timp ce un manager bun are nevoie de un context de business și de o cultură organizațională adecvată creată de antreprenor, astfel încât să-și poată maximiza activitatea și realizările”, adaugă Smaranda.

Din perspectiva sa, un manager de succes trebuie să aibă abilități organizatorice, de coordonare și motivare a echipelor. Pe de altă parte, este de părere că succesul în antreprenoriat este în principal influențat de mentalitate: „Cred că mindsetul îi diferențiază pe antreprenori: motivația și încrederea că își pot realiza viziunile și strategiile.”

Antreprenoarea consideră că programele de EMBA ar trebui să integreze și mai mult proiecte antreprenoriale sau simulări ale unor situații de criză ale organizațiilor, astfel încât executivii care urmează cursurile să poată experimenta diverse scenarii. „Încurajarea antreprenoriatului și promovarea gândirii flexibile pentru identificarea strategiilor reziliente în momente de criză sau schimbări profunde, sunt doi factori cheie pentru asigurarea unei cariere de succes, indiferent de domeniul de activitate.”

Pe lângă activitatea sa de business, Smaranda este activ implicată în susținerea și promovarea femeilor lider. În această calitate, coordonează, alături de alte colege, programul din România al WU Executive Academy - Female Leaders Network. Acest program, conceput special pentru absolventele și studentele universității WU, are ca scop să ofere oportunități de networking, promovare și o sursă de inspirație doamnelor din comunitate.

„Cred că traversăm o perioadă cu oportunități excepționale pentru femei. Numărul femeilor în poziții de conducere și în consilii de administrație a crescut semnificativ comparativ cu acum peste 20 de ani, când mi-am început cariera. Pentru a profita de acest context, cred că sunt definitorii încrederea pe care o avem în capacitățile noastre profesionale și curajul de a accepta provocări noi. Sunt adepta susținerii reciproce și mă bucură să văd tot mai multe inițiative de organizații/asociații care promovează femeile, asigurând networking-ul necesar pentru deschiderea de oportunități profesionale”, încheie Smaranda Ștreangă.

