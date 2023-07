ESENTIAL Joi, 13 Iulie 2023, 21:45

0

​Joi s-au înregistrat cele mai mari temperaturi din acest an în România, fiind depășită în mai multe locuri valoarea de 39 de grade la umbră, iar temperatura real resimțită a trecut de 43 C. În Transilvania și Moldova au fost furtuni puternice și temperaturile au scăzut pentru scurt timp sub 20 de grade, conform hărților ANM.

Canicula Foto: Shutterstock

Cele mai mari temperaturi au fost de +39,4 C la Zimnicea, +39,2 C la Bechet, +39,1 C la Calafat și +39,0 C la București Filaret și Turnu Măgurele. La alte stații meteo au fost peste 38 C.

Cea mai scăzută maximă a fost de +16,2 C la vârfu Omu. La Poiana Stampei au fost +25,5 C, iar la Joseni, +27,5 C. La Sulina au fost +25 C.

În Transilvania și Moldova au fost furtuni puternice și temperaturi mult mai mici. Spre exemplu, după prânz la Bistrița erau 18 grade, iar la Roman, 19 grade C.

Joi dimineață minimele au fost foarte ridicate: Șiria (+23,2 C), Oravița (23,1 C), Constanța dig (+23 C). La Bâlea Lac minima a fost +12,1 C, iar la Miercurea Ciuc, +11,6 C.

Miercuri la prânz cel mai cald a fost la Calafat, +36,6 C, iar peste 35 C au fost în câteva zone din Oltenia.