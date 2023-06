ESENTIAL Joi, 22 Iunie 2023, 12:11

Părea la început o glumă, dar ar putea să se întâmple în realitate. Elon Musk s-ar putea lupta cu Mark Zuckerberg într-un „cage match” într-o „cușcă” stil MMA și ar fi o încleștare a „super-greilor” din tehnologie. Cum s-a ajuns aici?

Totul a pornit acum câteva zile, când au apărut zvonurile cum că Meta lucrează la o rețea socială care să devină concurent al Twitter. Rețeaua va fi gândită pentru postări text și ar putea fi numită Threads.

Musk l-a ironizat pe Zuckerberg de mai multe ori după ce s-a aflat despre planurile Meta. Se pare că Musk s-a enervat după ce a aflat și că unul dintre cei mai importanți directori ai Meta a spus că se dorește crearea „unei versiuni de Twitter condusă în mod sănătos”. Aluzia era clară la stilul haotic al lui Musk care a schimbat foarte multe la Twitter și a dispus renunțarea la câteva mii de angajați.

Recent, Mark Zuckerberg a spus într-un interviu: „mereu am considerat că Twitter trebuie să aibă un miliard de utilizatori”, ironia fiind evidentă și aici, fiindcă rețeaua are cam 300 de milioane de useri.

În diverse schimburi de replici, un user i-a spus în glumă lui Elon Musk pe Twitter că nu ar trebui să se pună cu șeful Facebook, fiindcă Zuckerberg este bun la ju-jitsu. Musk i-a răspuns acelui comentator: „I’m up for a cage match if he is lol.”, aducând pentru prima oară vorba despre un meci în „cușcă”.

Zuckerberg, în replică, a postat o captură de ecran cu „tweet-ul” lui Musk la care a adăugat un „caption” în care scria „send me location".

Părea o glumă, dar publicația The Verge a scris apoi, pe surse, că Zuckerberg chiar vrea să accepte un astfel de meci real, așa că „mingea” este în „terenul” lui Musk.

După ce a fost publicat articolul din The Verge, cu titlul „Zuckerberg este gata să se lupte cu Elon Musk într-un cage match”, Musk a dat și o replică la postarea lui Zuckerberg cu „send me location". Zuckerberg a scris: „Vegas Octagon".

Octagon este zona închisă unde se desfășoară campionatele Ultimate Fighting Championship (UFC), iar UFC are sediul în Las Vegas. Uriașa „cușcă” din ring se numește „Octagon”, fiindcă are opt laturi (este octogonală).

Pe internet au apărut glume, pariuri și nesfârșite discuții despre cine ar câștiga un meci Zuckerberg vs Musk.

Musk, în vârstă de 51 de ani, a crescut în Africa de Sud și a povestit că a participat la lupte de stradă, când era tânăr, dar tot el scria recent că nu face mișcare decât atunci când își prinde copiii și îi aruncă în aer”. Musk este mult mai înalt decât Zuckerberg, având 186 cm, față de 171 cm.

Zuckerberg are 39 de ani și este pasionat de ju-jitsu, câștigând și unele turnee. Se pare că este pasionat de „mixed martial arts” (MMA) și face antrenamente de ceva timp.

Surse: The Verge, BBC, CNBC, Yahoo News